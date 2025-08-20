PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Zapadnu Javu u Indoneziji
Zemljotres se dogodio na 25 kilometara od grada Puvarkarta.
Prema podacima EMSC, potres bio na dubini od 35 kilometara.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima
(Alo)
