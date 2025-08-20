Svet

PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

20. 08. 2025. u 15:51

ZEMLjOTRES jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Zapadnu Javu u Indoneziji

ПРИЈАВЉЕН СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

Zemljotres se dogodio na 25 kilometara od grada Puvarkarta. 

Prema podacima EMSC, potres bio na dubini od 35 kilometara.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima

(Alo)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu