Svet

ZAHAROVA O DETALJU IZ BELE KUĆE: To je bila snažna šamarčina koja je trebala da otrezni Zelenskog

Новости онлине

20. 08. 2025. u 08:10

KARTA Ukrajine u Beloj kući bila je snažna šamarčina koja je trebala da otrezni Vladimira Zelenskog, izjavila je zvanična predsednica Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

ЗАХАРОВА О ДЕТАЉУ ИЗ БЕЛЕ КУЋЕ: То је била снажна шамарчина која је требала да отрезни Зеленског

Foto: Profimedia

- Ta slika bila je tako snažna šamarčina koja je trebalo da ih otrezni - sve one koji su nekoliko godina, odvojeni od istorije, odvojeni od geografije, odvojeni od stvarnosti, ponavljali priče o bojnom polju gde se sve mora rešiti, a da nisu razumeli o čemu govore. Ta šamarčina je valjda trebalo nekim magičnim načinom da otvori oči Zelenskom. Mislim da će biti veoma teško da ga otrezne - rekla je ona u programu radio Sputnjika.

Prema rečima Zaharove, predstavljena karta je jasno pokazivala Zelenskom, onima koje on pokriva i onima koji se kriju iza njega, „koliko su izgubili u svakom smislu“.

U ponedeljak, predsednik SAD Donald Tramp je ugostio Zelenskog i lidere EU u Beloj kući. Britanska televizija je izvestila da je tokom zatvorenog sastanka u Ovalnom kabinetu bila izložena mapa Ukrajine.

Mapa je navodno bila obojena ružičastom bojom sa istoka, što ilustruje teritoriju koju kontroliše Rusija. Kasnije je zamenik šefa kabineta Bele kuće Den Skavino objavio novu fotografiju iz Ovalnog kabineta, na kojoj se nalazi mapa Ukrajine.

Zelenski je zahvalio Trampu na mapi, dodajući da će je vratiti u Ukrajinu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP OTKAZAO ODMOR: Mora da ostane u Beloj kući, ovo je razlog
Svet

0 0

TRAMP OTKAZAO ODMOR: Mora da ostane u Beloj kući, ovo je razlog

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp otkazao je planirani avgustovski odmor u svom odmaralištu Bedminster u Nju Džerziju kako bi ostao u Beloj kući i radio na pregovorima o okončanju rata između Ukrajine i Rusije, saopštila je portparolka Bele kuće Kerolajn Levit.

20. 08. 2025. u 07:46

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu

MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu