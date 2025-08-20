ZAHAROVA O DETALJU IZ BELE KUĆE: To je bila snažna šamarčina koja je trebala da otrezni Zelenskog

KARTA Ukrajine u Beloj kući bila je snažna šamarčina koja je trebala da otrezni Vladimira Zelenskog, izjavila je zvanična predsednica Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Profimedia

- Ta slika bila je tako snažna šamarčina koja je trebalo da ih otrezni - sve one koji su nekoliko godina, odvojeni od istorije, odvojeni od geografije, odvojeni od stvarnosti, ponavljali priče o bojnom polju gde se sve mora rešiti, a da nisu razumeli o čemu govore. Ta šamarčina je valjda trebalo nekim magičnim načinom da otvori oči Zelenskom. Mislim da će biti veoma teško da ga otrezne - rekla je ona u programu radio Sputnjika.

Prema rečima Zaharove, predstavljena karta je jasno pokazivala Zelenskom, onima koje on pokriva i onima koji se kriju iza njega, „koliko su izgubili u svakom smislu“.

U ponedeljak, predsednik SAD Donald Tramp je ugostio Zelenskog i lidere EU u Beloj kući. Britanska televizija je izvestila da je tokom zatvorenog sastanka u Ovalnom kabinetu bila izložena mapa Ukrajine.

Mapa je navodno bila obojena ružičastom bojom sa istoka, što ilustruje teritoriju koju kontroliše Rusija. Kasnije je zamenik šefa kabineta Bele kuće Den Skavino objavio novu fotografiju iz Ovalnog kabineta, na kojoj se nalazi mapa Ukrajine.

Zelenski je zahvalio Trampu na mapi, dodajući da će je vratiti u Ukrajinu.