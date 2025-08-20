TRAMP OTKAZAO ODMOR: Mora da ostane u Beloj kući, ovo je razlog
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp otkazao je planirani avgustovski odmor u svom odmaralištu Bedminster u Nju Džerziju kako bi ostao u Beloj kući i radio na pregovorima o okončanju rata između Ukrajine i Rusije, saopštila je portparolka Bele kuće Kerolajn Levit.
Tramp je razmatrao mogućnost da prati mirovne inicijative iz Bedminstera, ali je odlučio da ostane u Vašingtonu kako bi intenzivirao diplomatske aktivnosti, piše list "Hil" (The Hill).
- Ovo je obično vreme kada predsednik ide na odmor, ali ne i ovaj predsednik. On je čovek sa misijom. Želi da se kreće. Da brzo završi stvari - rekla je Levit.
Tramp je u petak na Aljasci održao sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, dok je u ponedeljak u Beloj kući ugostio ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, zajedno sa nekoliko evropskih lidera.
Nakon razgovora, Tramp je najavio planove za organizovanje bilateralnog sastanka Putina i Zelenskog, uz mogućnost održavanja trilateralnog susreta kojem bi i sam prisustvovao.
Bela kuća zasad nije saopštila vremenski okvir za te sastanke, ali je Levit istakla da je Putin obećao direktan susret sa ukrajinskim predsednikom.
Predsednici SAD tradicionalno koriste avgust za odmor, dok je Kongres na pauzi. Tramp je tokom svog prvog mandata, 2017. godine, proveo 17 dana u Bedminsteru.
(Tanjug)
