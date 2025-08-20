"ZELENSKI JE OBUKAO ODELO" Zapadni mediji o ključnim momentima sastanka u Beloj kući

SUOČENI sa nedostatkom suštinske sadržine sa sastanka u Beloj kući, zapadni mediji su svoju pažnju usmerili na formu: šta je obukao Vladimir Zelenski i koliko puta je američki predsednik Donald Tramp pohvalio goste iz EU, a koliko oni njega.

AP Photo/Alex Brandon

Svi su, dabome, primetili da je ovaj put Zelenski obukao "odelo", ili barem košulju sa nekom vrstom vojničke jakne, nakon što su ga u februaru i Tramp i potpredsednik SAD Džej Di Vens "izribali" zbog nepoštovanja protokola.

Zelenski je izgleda ovih šest meseci čekao da uzvrati uvredu novinaru koji je u februaru pokrenuo tu temu. Kada ga je Brajan Glen pohvalio što se ovaj put doterao, Zelenski je odgovorio: "Ali, vi nosite isto odelo. Eto, ja sam se presvukao, a vi niste."

"Vašington post" i "Politiko" su uočili još jednu razliku od prethodnog sastanka, na kojem je Vens optužio Zelenskog da je nezahvalan Americi na milijardama dolara vojne pomoći Ukrajini.

Zelenski je zahvalio Trampu "bar 11 puta za četiri i po minute" javnog razgovora, plus još nekoliko puta na društvenim mrežama, primetio je vašingtonski list. Američkom predsedniku su zahvaljivali i evropski lideri, što kao domaćinu skupa što na "liderstvu".

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

"Politiko" je za to vreme opisao dolazak šefova EU, NATO i još pet evropskih država kao ovogodišnju verziju "Sedam veličanstvenih".

U upečatljive momente sa sastanka, "Post" je uvrstio i pismo koje je Melaniji Tramp uputila supruga Vladimira Zelenskog, a koje se bavilo "otetom decom". Tramp je posle rekao da ga nije pročitao, već ga je predao prvoj dami onako neotvoreno.

Ova promena pristupa Zelenskog nije slučajna, otkriva vašingtonski list, jer su mu tokom proteklih nekoliko meseci evropski lideri i prijateljski naklonjeni republikanaci u SAD savetovali kako da se obraća Trampu.

Za sada je jedini konkretan rezultat vašingtonskog sastanka da su se zapadni lideri i Zelenski složili oko potrebe bezbednosnih garancija za Kijev, ali ne i u kakvom obliku.

Tramp je kategorički isključio ulazak Ukrajine u NATO.

(RT)