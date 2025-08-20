KUŠETOM KROZ 100 GRADOVA EVROPE: Lansirana nova inicijativa unapređenog koncepta putovanja vozom

Ko još iz starije generacije ne pamti zvuk uspavljujućeg kloparanja točkova noćnih vozova na porodičnim putovanjima do mora ili neke druge udaljene destinacije?

Foto: Goran Čvorović

Ako je suditi po planovima dvojice zaljubljenika u železnicu, Francuza Tiboa Konstana i Janeka Smale koji živi u Nemačkoj, nostalgija na šinama ponovo bi mobla da postane deo naše svakodnevice.

Konstan, bivši šef projekata pri Francuskim železnicama (SNCF) i u firmi "Alstom", star svega 28 godina, koji je na društvenim mrežama poznatiji po nadimku "Simpli Relvej" sa više od pola miliona pratilaca i Smala, diplomac Tehničkog univerziteta iz Berlina, suosnivač vozova "Flikstrejn", najavili su pokretanje nove kompanije nazvane "Noks", što na latinskom znači – noć.

U planu je uvođenje 35 linija koje će krstariti čitavom Evropom i povezivati sto gradova do 2035. godine, s putnicima koji će biti smešteni u kušet kolima, po ceni već od 79 evra po putovanju. Loft sa dva ležaja i foteljom na rasklapanje naplaćivaće se 149. Nova firma sa sedištem u Berlinu tako će biti direktan konkurent lou kost avionskim kompanijama. Prvi ovakav voz trebalo bi da krene niz nemačke šine već 2027. godine, a ubrzo zatim se očekuje i širenje na druge države Starog kontinenta.

- Ideja se rodila tokom četiri stotine noći koje sam proveo po vozovima širom Evrope i sveta. To iskustvo mi je pomoglo da utvrdim kvalitete i nedostatke ove vrste transporta. Zaključio sam da više nije prilagođeno potrebama našeg vremena, kada je reč o cenama, komforu i tačnosti – poručio je Konstan, lansirajući svoj projekat.

Namera je da se putnicima ponudi visokokvalitetna usluga po niskim cenama. Zvuči previše dobro. Na šinama se tako ne bi putovalo u neudobnom položaju u sedištima u otvorenim prostorima vagona, već u kabinama spavaćih kola uz visoke standarde komfora i dizajna. Ciljna grupa su nostaličari, ali i poslovni ljudi i svi oni koji bi želeli da optimizuju svoje vreme, i da umesto u hotelima, spavaju u prevozu, čime bi dobili na vremenu.

Za početak, preuređeni su bivši vagoni Nemačke železnice (DB). Za razliku od dosadašnjih noćnih vozova, u kojima se smeštalo i po šest, često međusobno nepoznatih putnika u kabini, novi koncept nudi prostrane kabine sa jednim, dva ili tri ležaja. Svaka kabina imaće i televizor, fotelju i stočić. Cepidlake zameraju što odeljci neće imati tuševe. Kompoziciji će, s druge strane, biti prikačen neizostavni vagon-restoran.

Prvi ovakav voz bi trebalo da saobraća između Hamburga i Minhena, mada tačna destinacija još nije utvrđena. Sledeći bi već mogao da hvata vozni red između Berlina i Beča. Usledile bi, potom, veze kroz Francusku, Italiju, Španiju, Skandinavske zemlje… U planu su noćni vozovi između Pariza i Barselone, Pariza i Nice, Brisela i Barselone… Biće povezani i Amsterdam, Kopenhagen, Varšava, Budimpešta, Rim. Balkan se, za sada, ne pominje, ali možda jednoga dana i naše krajeve uzmu u obzir. Namera je da se ostvaruju maršrute između 500 i 1.500 kilometara, koje ne premašuju 12 sati vožnje. Taman koliko traje malo duža noć u udobnom smeštaju.

PRVE DOZVOLE VEĆ SU STIGLE

Osnivači kompanije ističu da je tržište relativno lako za osvajanje i da su prvi vagoni već dobili upotrebnu dozvolu. Švajcarske i austrijske vlasti već su izdale potrebna odobrenja.