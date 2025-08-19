EKSPLOZIJA NA BRODU: U toku istraga na plovilu kojie je isplovilo iz luke Baltimor

AMERIČKI istražni organi pokušali su danas da utvrde šta je izazvalo eksploziju na teretnom brodu natovarenom ugljem koji je isplovio iz američke luke Baltimor prema istočnoj Africi.

FOTO: Arhiva novosti

Zvaničnici su saopštili da niko nije povređen u eksploziji koja se dogodila u ponedeljak uveče na teretnom brodu W-Safir dugačkom 229 metara, prenosi AP i navodi da je poziv za pomoć sa broda upućen nedaleko od mesta gde se prošle godine srušio most Frensis Skot Ki.

-Obalska straža SAD sprovodi istragu i odlučiće kada glavni brodski kanal luke Baltimor može bezbedno ponovo da bude otvoren za brodski saobraćaj, navodi se u saopštenju za javnost lučke kapetanije Baltimor.

Očekivalo se da će teretni brod izgrađen 2012. godine, koji trenutno plovi pod liberijskom zastavom, stići u luku Mauricijus za oko mesec dana.

U trenutku eksplozije na brodu se nalazilo 25 članova posade, saopštila je Obalska straža, dok je portparol vatrogasne službe Baltimora Džon Marš rekao je da je su vatrogasci intervenisali zbog požara koji je buknuo ispod palube.

Nije bilo prijava o materijalnoj šteti van broda, saopšteno je iz Odeljenja za vanredne situacije američke savezne države Merilend.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije