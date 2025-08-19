EVROPSKA KOMESARKA ZA BEZBEDNOST: EU će nastaviti da sprovodi obuku ukrajinske vojske i uvodi sankcije Rusiji

EVROPSKA unija ne veruje u dogovore sa Rusijom, nastaviće da obučava Oružane snage Ukrajine i uvodi sankcije protiv Rusije, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

Foto: Profimedia

Prema rečima šefice evropske diplomatije, Brisel ne veruje da će Rusija ispuniti svoje obaveze i obećanja po pitanju rešavanja sukoba u Ukrajini.

Bezbednosne garancije za Ukrajinu treba da spreče Rusiju da se regrupiše, zbog toga će Evropa obučavati ukrajinsku vojsku i pripremati nove sankcije protiv Rusije, istakla je Kalas.

Novi paket antiruskih sankcija

Šefovi Ministarstva spoljnih poslova EU razmatraće 19. paket sankcija protiv Rusije od 28. do 30. avgusta na neformalnom sastanku u Briselu, napisala je diplomata nakon vanrednog onlajn-sastanka EU na društvenoj mreži Iks.

-Novi paket sankcija Rusiji treba da bude spreman sledećeg meseca. Ove teme sam uvrstila u dnevni red sastanka ministara spoljnih poslova i odbrane EU sledeće nedelje, najavila je Kalas.

Evropska komisija je u ponedeljak saopštila da je EU prebacila Kijevu treću tranšu od 1,6 milijardi evra prihoda od zamrznute ruske suverene imovine.

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas u julu je obećala da će na sastanku ministara spoljnih poslova EU krajem avgusta 2025. godine razgovarati o korišćenju ruske imovine za potrebe Ukrajine. Istovremeno, priznala je da zemlje unije nemaju jedinstven stav po ovom pitanju.

Podsetimo, ambasadori zemalja EU nakon dva meseca diskusija usvojili su 18. paket sankcija protiv Rusije 18. jula, koji obuhvata više od 50 fizičkih lica i organizacija. U okviru ovog paketa, Evropska unija, između ostalog, snižava cenovni limit za kupovinu ruske nafte sa 60 na 47,6 dolara po barelu, isključuje mogućnosti za obnovu rada gasovoda „Severni tok“ i „Severni tok 2“, uvodi ograničenja za naftne tankere i banke, kao i nove restrikcije u izvozu.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije