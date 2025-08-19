MAKRON O ZELENSKOM U BELOJ KUĆI: Sećate se scene poniženja u Ovalnom kabinetu
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron nazvao je februarski sastanak Vladimira Zelenskog sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Beloj kući poniženjem.
- Sećate se scene poniženja predsednika Zelenskog u Ovalnom kabinetu - rekao je Makron za Paris Match, misleći na promenu Trampovog stava o ukrajinskom sukobu od njegovog povratka u Belu kuću.
Makron tvrdi i da Tramp "donosi fundamentalnu prednost protiv Rusije: svoju nepredvidivost".
