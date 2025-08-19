Svet

MAKRON O ZELENSKOM U BELOJ KUĆI: Sećate se scene poniženja u Ovalnom kabinetu

Novosti online

19. 08. 2025. u 18:55

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron nazvao je februarski sastanak Vladimira Zelenskog sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Beloj kući poniženjem.

МАКРОН О ЗЕЛЕНСКОМ У БЕЛОЈ КУЋИ: Сећате се сцене понижења у Овалном кабинету

Foto: Profimedia

- Sećate se scene poniženja predsednika Zelenskog u Ovalnom kabinetu - rekao je Makron za Paris Match, misleći na promenu Trampovog stava o ukrajinskom sukobu od njegovog povratka u Belu kuću.

Makron tvrdi i da Tramp "donosi fundamentalnu prednost protiv Rusije: svoju nepredvidivost".

Foto: Profimedia

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROPALA JE STRATEGIJA Orban sasuo bolnu istinu Zapadu u lice

"PROPALA JE STRATEGIJA" Orban sasuo bolnu istinu Zapadu u lice