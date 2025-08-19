Svet

ŠEF UKRAJINSKIH VOJNIH OBAVEŠTAJACA: Kim šalje najbolji tenk u ukrajinu na probu – Da li može nadmašiti ruski T-90M?

Predrag Stojković

19. 08. 2025. u 18:11

ŠEF ukrajinske vojne obaveštajne službe, general-pukovnik Kirilo Budanov, saopštio je da se Severna Koreja sprema da pošalje između 50 i 100 borbenih vozila sa posadama na ukrajinsko ratište, uključujući glavne borbene tenkove Čonma-2 i oklopna vozila BTR-80.

FOTO: EPA

Ova izjava Budanova, ukoliko je tačna, predstavlja značajnu eskalaciju angažmana Korejske narodne armije u sukobu, jer je do sada Pjongjang uglavnom isporučivao vozila i sisteme bez slanja posada.

Severna Koreja već je isporučila Rusiji razne sisteme – od lansera balističkih raketa i protivtenkovskih vozila do PVO sistema i BTR-80 transportera. Međutim, slanje tenkova zajedno sa posadama predstavlja presedan i prvi korak ka direktnom učešću severnokorejskih jedinica u velikom ratu van svoje teritorije.

„ČONMA-2“ – PREKRETNICA U RAZVOJU SEVERNOKOREJSKOG NAORUŽANjA

Do početka 2020-ih, severnokorejski tenkovski dizajni smatrani su tehnološki zastarelim. Pojava Čonma-2 označila je potpunu transformaciju vojne industrije Severne Koreje, jer je reč o tenku razvijenom posle Hladnog rata, za razliku od svih ruskih, ukrajinskih i NATO modela koji su derivati tenkova T-54, T-64 i drugih sovjetskih platformi iz 20. veka.

GLAVNE KARAKTERISTIKE TENKA „ČONMA-2“:

Aktivni zaštitni sistem (APS) – koristi radare i zaštitne projektile za uništavanje nadolazećih raketa i granata. Ukrajinski tenkovi ga nemaju, a Rusi su ga tek počeli uvoditi od kraja 2024. godine.

Termovizija za nišandžiju i komandira, što značajno povećava borbenu efikasnost noću i u lošim uslovima.

Napredan sistem upravljanja vatrom sa ekranom i funkcijama koje podsećaju na borbeni informacioni sistem – tehnologiju kojom raspolaže tek mali broj modernih tenkova na svetu.

Vrste municije: APFSDS (probojno-potkalibarska), HEAT (kumulativna) i visokoeksplozivna fragmentaciona. APFSDS je modernog dizajna, sa odličnim odnosom dužine i prečnika, što znači snažnu probojnost.

Ove sposobnosti stavljaju „Čonma-2“ iznad većine tenkova na frontu i potencijalno u rang sa ruskim T-90M i T-80BVM, mada poređenje još uvek ostaje otvoreno.

JEDINI POSLERATNI TENK NA UKRAJINSKOM RATIŠTU

„Čonma-2“ biće jedini tenk potpuno nove generacije u ukrajinskom sukobu. Za razliku od derivata Hladnoratovskih modela koje koriste Ukrajina, Rusija i NATO, Severna Koreja je, poput Kine, Japana i Južne Koreje, nastavila da razvija „čist dizajn“ novih tenkova i u ovom veku. To daje prednost ne samo u vatrenoj moći, već i u pouzdanosti i modernim sistemima preživljavanja na bojnom polju.

ISKUSTVO I MOGUĆI IZVOZNI USPEH

Budanov je naglasio da će učešće severnokorejskih posada u Ukrajini pružiti Korejskoj narodnoj armiji dragoceno iskustvo u savremenom ratu velikih razmera, kakvo danas imaju samo tri vojske: Rusija, Ukrajina i Severna Koreja.

Ako se „Čonma-2“ pokaže sposobnim, otvara se mogućnost masovnog izvoza ovog modela za potrebe ruske armije. Rusija ubrzano gubi tenkove i ne uspeva da ih proizvodi dovoljno brzo kako bi nadoknadila gubitke, što čini severnokorejsku pomoć strateški važnom. To bi istovremeno značilo i finansijski podsticaj za Pjongjang, koji bi mogao proširiti izvoz i na druge zemlje.

„ČONMA-2“ PROTIV T-90M: KOJI JE TENK JAČI NA UKRAJINSKOM FRONTU?

T-90M „Proriv“ – najjači ruski tenk

T-90M je trenutno najmoderniji i najopremljeniji ruski tenk u masovnoj aktivnoj službi. Predstavlja unapređenu verziju T-90, sa fokusom na preživljavanje i vatrenu moć.

Karakteristike T-90M:

Top: 125 mm 2A46M-5, sposoban za ispaljivanje APFSDS, HEAT, HE-FRAG i vođenih raketa Refleks.

Oklop: reaktivni ERA „Relikt“ + kombinovani čelično-kompozitni oklop.

Aktivna zaštita: određeni broj T-90M ima integrisane elemente sistema „Arena-M“ ili „Afganit“.

Motor: 1130 KS (V-92S2F), maksimalna brzina ~60 km/h.

Sistemi: termovizija Sosna-U, napredna komunikacija, sistem upravljanja vatrom treće generacije.

Masa: oko 48–50 tona.

T-90M je dizajniran da izdrži direktne udare savremenih protivtenkovskih raketa, ali i dalje zavisi od klasičnih reaktivnih oklopnih blokova i nije svaki u potpunosti zaštićen od naprednih projektila nove generacije.

ČONMA-2 – NOVI SEVERNOKOREJSKI IZAZIVAČ

Za razliku od T-90M, Čonma-2 nije derivat Hladnoratovskih modela već potpuno novi dizajn, razvijen posle 2020. godine.

Karakteristike Čonma-2:

*Top: 125 mm (modernog dizajna), sposoban za APFSDS, HEAT i HE-FRAG. APFSDS je visoke probojnosti zahvaljujući produženoj potkalibarnoj streli.

*Oklop: kompozitni + moduli reaktivnog oklopa.

*Aktivna zaštita: da – integrisan sopstveni APS (radari + interceptori), primećen u praksi 2023. godine. To je prednost jer ni T-90M nije masovno opremljen aktivnom zaštitom.

*Motor: nema preciznih podataka, ali procene idu na ~1200 KS, što uz masu od 50–52 tone daje performanse slične ruskom konkurentu.

*Sistemi: termovizija za nišandžiju i komandira, digitalni ekran sa komandnim interfejsom koji podseća na borbeni informacioni sistem (retkost među svetskim tenkovima).

*Masa: 50–52 tone.

Čonma-2 je prvi severnokorejski tenk sa potpunom digitalizacijom i integrisanom aktivnom zaštitom, što ga stavlja u rang sa zapadnim modelima poput izraelskog Merkava Mk.4 ili južnokorejskog K2 Black Panther.

KO JE BOLjI?

Na papiru, Čonma-2 ima prednost u aktivnoj zaštiti i digitalizaciji, dok je T-90M prednost u tome što je već masovno testiran u borbi i oslonjen na proverenu sovjetsko-rusku platformu.

Ako se severnokorejski tenk pokaže pouzdanim u ukrajinskom ratu, mogao bi ne samo da pomogne Rusiji u popunjavanju sve većih gubitaka, već i da postane izvozni hit Pjongjanga – potencijalno čak i konkurencija samom T-90M.

Slanje tenkova „Čonma-2“ i njihovih posada na ukrajinski front predstavlja novu fazu međunarodnog širenja rata. Severna Koreja ne samo da pomaže Rusiji, već koristi priliku da testira i promoviše sopstvenu vojnu tehnologiju u realnim borbenim uslovima. Ako se tenk pokaže uspešnim, mogao bi da postane ključni izvozni proizvod Pjongjanga i potencijalni rival čak i najnovijim ruskim modelima poput T-90M.

