MAKRON PORUČIO TRAMPU: Trajan mir zahteva čvrste bezbednosne garancije Ukrajini
U VAŠINGTONU, zajedno sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i našim partnerima, ponovo smo potvrdili predsedniku SAD Donaldu Trampu našu odlučnost da nastavimo da udružujemo napore za čvrst i trajan mir, onaj koji štiti interese Ukrajine i bezbednost Evrope, izjavio je francuski predsednik Emanuel Makron.
On je u objavi na X mreži dodao i da je jasno da pritisak na Rusiju mora da se nastavi sve dok se ovaj mir ne uspostavi.
- Takav mir će nužno zahtevati davanje Ukrajini čvrstih bezbednosnih garancija, na čemu smo odlučili da radimo na veoma konkretan način sa Sjedinjenim Državama - rekao je Makron.
Američki predsednik Donald Tramp je juče u Beloj kući održao sastanak sa Zelenskim na temu završetka rata u Ukrajini a zatim su im se u razgovorima u proširenom formatu pridružili predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, generalni sekretar NATO Mark Rute, nemački kancelar Fridrih Merc, italijanska premijerka Đorđa Meloni, francuski predsednik Emanuel Makron, finski predsednik Aleksandar Stub i britanski premijer Kir Starmer.
(Tanjug)
Preporučujemo
DAN "D" U BELOJ KUĆI: Ovo je satnica ključnih sastanaka za kraj rata koji čeka čitav svet
18. 08. 2025. u 12:20
ZAHAROVA ODBRUSILA MAKRONU: Vi ste podpirivali rat i sukobe, ne Rusija
17. 08. 2025. u 21:46
VIDEO-KONFERENCIJOM UTVRĐUJU STRATEGIJU: Evropljani kuju plan pre puta u Vašington
17. 08. 2025. u 15:10
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)