Svet

MAKRON PORUČIO TRAMPU: Trajan mir zahteva čvrste bezbednosne garancije Ukrajini

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

19. 08. 2025. u 07:07

U VAŠINGTONU, zajedno sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i našim partnerima, ponovo smo potvrdili predsedniku SAD Donaldu Trampu našu odlučnost da nastavimo da udružujemo napore za čvrst i trajan mir, onaj koji štiti interese Ukrajine i bezbednost Evrope, izjavio je francuski predsednik Emanuel Makron.

МАКРОН ПОРУЧИО ТРАМПУ: Трајан мир захтева чврсте безбедносне гаранције Украјини

Foto: Tanjug AP

On je u objavi na X mreži dodao i da je jasno da pritisak na Rusiju mora da se nastavi sve dok se ovaj mir ne uspostavi.

- Takav mir će nužno zahtevati davanje Ukrajini čvrstih bezbednosnih garancija, na čemu smo odlučili da radimo na veoma konkretan način sa Sjedinjenim Državama - rekao je Makron. 

Američki predsednik Donald Tramp je juče u Beloj kući održao sastanak sa Zelenskim na temu završetka rata u Ukrajini a zatim su im se u razgovorima u proširenom formatu pridružili  predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, generalni sekretar NATO Mark Rute, nemački kancelar Fridrih Merc, italijanska premijerka Đorđa Meloni, francuski predsednik Emanuel Makron, finski predsednik Aleksandar Stub i britanski premijer Kir Starmer.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

0 52

