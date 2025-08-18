IMPLIKIACIJE SASTANKA TRAMPA I ZELENSKOG: Pobeda Rusije i krah zapadne politike

SAMIT u Vašingtonu između Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog potvrđuje strateški zaokret koji su realisti dugo predviđali: SAD osmišljavaju kontrolisano povlačenje iz Ukrajine, žrtvujući ambicije Kijeva radi Trampove agende „Amerika na prvom mestu“.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Dinamika koja je izložena ne otkriva diplomatiju, već kalibrisanu predaju ruskim interesima.

Ovo je povodom večerašnjeg sastanka Trampa sa Zelenskim u Beloj kući za Sputnjik izjavio Dr Marko Marsili, analitičar geopolitike i bezbednosti, istraživač na Univerzitetu Ka Foskari u Veneciji, koji obavlja istraživačke funkcije u vodećim civilnim i vojnim institucijama u Portugalu, Ujedinjenom Kraljevstvu i Italiji i bivši javni zvaničnik i posmatrač izbora za OEBS/ODIHR.

ŠTA POKAZUJE PONAŠANjE ZELENSKOG

Marsili smatra da, kako je rekao, vidljiva anksioznost Zelenskog i laskanje Melaniji Tramp odražavaju neodrživu poziciju Kijeva. Po njemu, Tramp je povukao „blanko ček“ koji je Bajden ponudio, primoravajući Zelenskog da „moli za mrvice“. Bez pune podrške SAD, vojni kolaps Ukrajine je neizbežan, to je realnost sa kojom se Zelenski sada suočava.

„ODRŽIVI MIR“

„Trampovo odbacivanje primirja pre pregovora — uz zahtev za „dugoročnim mirom“ — je poklon Moskvi. To signalizira: „Utvrdite teritorijalne dobitke, pa diktirajte uslove.“ Ovo nije diplomatija; to je ultimatum Zelenskom: pregovarajte sada (pod Putinovim uslovima) ili se suočite sa uništenjem kasnije", smatra Marsili.

ILUZIJA BEZBEDNOSTI

Marsili kaže da je Trampova ponuda „alternativne zaštite“ teatralna.

„Bilateralne garancije (poput onih za Tajvan) nemaju snagu člana 5. NATO-a. Ukrajina će postati neutralna tampon država — zavisna od hira SAD i izložena budućoj ruskoj agresiji", dodaje on.

MIT O „NEPOGREŠIVOM“ PATRIOTU

Trampova tvrdnja da je američki PVO sistem „Patriot“ nepobediv — uprkos dokumentovanim ruskim udarima — predstavlja izgovor za krivicu Kijeva, smatra Marsili i dodaje: „Kada Ukrajina padne, priča će se promeniti: „Dali smo im savršeno oružje; njihova korupcija je izgubila rat.“

GEOPOLITIČKE IMPLIKACIJE: POVLAČENjE SAD

Tramp, po Marsiliju, daje prioritet domaćoj politici nad evropskom bezbednošću. Ukrajina je sada teret.

On tvrdi da je ovo pobeda Rusije, da Putin ostvaruje ključne ciljeve a to su: nema proširenja NATO-a, zamrznuti sukob i de fakto priznate anektirane teritorije.

Ovo je, takođe, neuspeh Evrope, dodaje.

Ona je fragmentisana i nespremna, ne može da zameni podršku SAD, Nemačka i Francuska će da naslede krizu koju ne mogu da reše.

Kako kaže, saveznici vide obaveze SAD kao prolazne, Kina je bacila oko na Tajvan, a Globalni Jug ismejava zapadna „pravila“.

OVO JE PUTINOV POČETAK

Marsili zaključuje da sastanak u Vašingtonu formalizuje napuštanje Ukrajine. Trampov „održivi mir“ znači kapitulaciju kroz diplomatiju, to je izlaz za Vašington koji tako čuva obraz i legitimiše, kako kaže, ruska osvajanja. Evropska bezbednosna arhitektura je u ruševinama, ona je žrtva transatlantske kratkovidosti, a Zelenski je pred oštrim izborom: predaja teritorije ili žrtvovanje državnosti.

Marsili smatra da je za Putina ovo početak, a ne kraj, kako je rekao, njegovog revizionističkog projekta.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - SRpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori