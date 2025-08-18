"SMRT POLA MILIONA IRAČKE DECE JE CENA KOJA JE VREDELA" Da li je ovo najgora izjava mrziteljke Srba Medlin Olbrajt? (VIDEO)

BIVŠA državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Medlin Olbrajt umrla je 2022. godine.

Foto: EPA

Ostaće u Srbiji upamćena kao nemilosrdna žena, jedan od najglasnijih zagovornika bombardovanja Jugoslavije i nezavisnosti tzv. Kosova. Napad NATO trupa na Jugoslaviju pod lažnom optužbom i dokazima nije jedini koji je Medlin Olbrajt zdušno podržavala.

I pre napada na Jugoslaviju, Medlin Olbrajt je podržavala svaki vid nasilja nad zemljama koje su pokazivale neposlušnost Americi. Nakon što su 1990. godine Amerikanci uveli sankcije Iraku, Ujedinjene nacije su više puta apelovale da se sankcije skinu zbog visoke stope smrtnosti dece usled nedostatka hrane, što su Amerikanci uporno odbijali.

U jednom intervjuu 1996. godine, novinarka pita Medlin Olbrajt da li je smrt pola miliona Iračke dece, čiji je broj daleko veći od broja stradale dece u Hirošimi, „vredna“ cena onoga za šta se oni zalažu, na šta Olbrajtova samouvereno odgovara da je odluka bila teška ali da ona, tj oni, veruju da je vredno.

Šokiran izraz voditeljke i javnosti nakon ove skandalozne poruke, Medlin Olbrajt nije sprečio u daljem zalaganju za sejanje smrti po svetu.