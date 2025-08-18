SUKOB u Ukrajini mogao bi se brzo okončati uz manji otpor globalističkih lidera Zapada; Ukrajina od samog početka nije imala nikakve šanse za pobedu u sukobu s Rusijom; NATO je mrtav i više nije potreban, smatra bivši savetnik Pentagona, penzionisani pukovnik američke vojske Daglas Makgregor.

Foto Tanjug/MoD Rusije

-Glavni problem je snažan otpor i u samim Sjedinjenim Državama i od strane globalističkih lidera u Zapadnoj Evropi. Da tog otpora nije bilo, sukob bi odavno bio okončan. Za nas je ispravna odluka da se povučemo: obustavimo isporuke oružja, povučemo vojnike iz Ukrajine i ograničimo se na humanitarnu pomoć, jer je sukob već iscrpeo sve resurse, rekao je Makgregor.

Prema njegovim rečima, Ukrajina od samog početka nije imala nikakve šanse za pobedu u sukobu s Rusijom.

-Rusija je uvek pobeđivala i uvek će pobeđivati. Dovoljno je samo uporediti te dve zemlje. Ukrajina nije imala šanse i bilo je nečovečno s naše strane što smo ih gurnuli u to, a mi smo ih (administracija bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena) upravo na to naterali, konstatovao je Makgregor.

Nemačko društvo ne želi rat sa Rusijom, ali vlasti nastavljaju sa konfrontacionim kursom. Situaciju bi mogla promeniti partija Alternativa za Nemačku ukoliko dođe na vlast, naveo je Makgregor.

-Mislim da će u Evropi nastati novi mehanizmi bezbednosti. Deo njih će se oslanjati na postojeće istorijske i kulturne veze. Mađari, Poljaci i Slovaci mogli bi da sarađuju. Pitanje je šta će biti s Nemačkom, jer je ona ključna zemlja, istakao je on.

On je ocenio i da je NATO već mrtav, iscrpeo je svoje resurse i više nije potreban, jer od Rusije nema nikakve pretnje.

RUSIJA NEMA NAMERU DA NAPADNE NATO

Podsetimo, u junu je generalni sekretar NATO-a Mark Rute nazvao Rusiju „glavnom pretnjom po Alijansu“ i izjavio da ona navodno namerava da napadne savez 2030. godine.

Ranije je i ruski predsednik Vladimir Putin u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu poručio da Rusija nema nameru da napada NATO zemlje.

Kako je naveo portal "Juroaktiv" početkom jula, evropske članice NATO-a započele su pripreme za moguće smanjenje broja američkih vojnika na kontinentu, kao i da su u evropskim krugovima NATO-a uvereni su da će predsednik SAD Donald Tramp smanjiti broj trupa raspoređenih u Evropi, koje trenutno čine oko 80.000 vojnika, i preusmeriti ih u Aziju i na Bliski istok.

SAMIT PUTINA I TRAMPA NA ALjASCI

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

SASTANAK TRAMPA I ZELENSKOG

Američki predsednik Donald Tramp danas će se najpre nasamo sastati sa Vladimirom Zelenskim u Vašingtonu, a onda će im se pridružiti lideri zemalja EU, pišu nemački mediji pozivajući se na izvore u nemačkoj vladi.

sputnikportal.rs

