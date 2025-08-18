BRITANSKI ANALITIČAR: Putevi Evrope i SAD mogli bi se razići
SJEDINjENE Američke Države i njihovi evropski saveznici će se zaista razići oko svojih različitih stavova o rešavanju ukrajinske krize, smatra osnivač britanskog Centra za odbrambena istraživanja Majkl Klark.
-Mislim da se krećemo ka stvarnom razmimoilaženju puteva između SAD i njihovih evropskih saveznika. Još nismo došli dotle. Ali uskoro ćemo saznati koliko evropski saveznici mogu da budu smeli u podržavanju Ukrajine ako SAD prestanu da je podržavaju, rekao je Klark za „Skaj TV“.
Ekspert je objasnio da je sastanak evropskih lidera i američkog predsednika Donalda Trampa do sada neviđen u smislu „diplomatskog pritiska koji Evropljani pokušavaju da izvrše na stav Vašingtona“. Takođe je izrazio sumnju da će evropska delegacija uspeti da promeni mišljenje američkom predsedniku, jer mu je „očajnički potreban neki dogovor“.
-Svi oni (evropski lideri) će podržavati predsednika Zelenskog, razgovarati sa Donaldom Trampom, pokušati da promene njegov stav, koji je zauzeo i na Aljasci, a kasnije i u objavama na društvenoj mreži Istina, gde je, kako se čini, gotovo u potpunosti usvojio stav (predsednika Rusije Vladimira) Putina, ocenio je Klark.
Predsednik SAD Donald Tramp u ponedeljak će se sastati sa Vladimirom Zelenskim u Vašingtonu, a kasnije i sa liderima pet evropskih zemalja, šeficom Evropske komisije i generalnim sekretarom NATO-a. Američki državni sekretar Marko Rubio ranije je izjavio da će se na sastanku u Beloj kući razmatrati bezbednosne garancije za Ukrajinu.
Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.
