OVAKO TO RADI SILA ZAKONA I REDA U EVROPI: Evo još jedna "lepa" priča za ove što kukaju na "brutalnost" srpske policije (VIDEO)

18. 08. 2025. u 13:41

U SKORIJE vreme vidimo sve veđi broj negativnih komentara i sramnih napada na srpsku policiju koju blokaderi optužuju za prekomernu upotrebu sile.

U mnogim evrpskim zemljama poput Velike Britanije, Nemačke i Francuske, policija se prema demonstrantima odnosi na najsuroviji mogući način. 

U nemačkoj je tako nedavno policija privela i jednu 14- godišnjakinju bez trenutke milosti. 

Najbolje bi bilo da pogledate snimke sa lica mesta i uverite se u to sami:

