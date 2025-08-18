"NEMA POVRATKA KRIMA I ULASKA U NATO..." Tramp srušio snove Zelenskog pred sastanak u Vašingtonu

Vladimir Zelenski može da okonča sukob „gotovo odmah“ ako želi, tako što će se odreći Krima i pristati da Ukrajina ne uđe u NATO, izjavio je američki lider Donald Tramp.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

„Zelenski može da okonča rat protiv Rusije gotovo momentalno, ako želi ili može da nastavi da ratuje. Setite se kako je sve to počelo. Nema povratka Krima koji je predat za vreme (bivšeg američkog predsednika Baraka) Obame (pre 12 godina, bez ijednog ispaljenog metka!) i nema ulaska Ukrajine u NATO. Neke stvari se nikada ne menjaju“, poručio je Tramp na društvenoj mreži „Istina“.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.

Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

Prema rečima američkog predsednika, još uvek nema dogovora o važnim tačkama sporazuma, ali postoji velika šansa da se postigne dogovor. On je pozvao Zelenskog da postigne dogovor sa Rusijom, napominjući da mogućnost mira zavisi od njega i evropskih zemalja. Putin je, sa svoje strane, rekao da nas sastanak na Aljasci približava neophodnim odlukama. Rusija bi želela brz kraj neprijateljstava u Ukrajini, kao i američka strana.

Zelenski i Tramp bi trebalo da održe razgovore u Vašingtonu u ponedeljak.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1