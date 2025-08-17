HUTI ISPALILI BALISTIČKU RAKETU KA IZRAELU: Meta aerodrom Ben Gurion

JEMENSKI pokret Huti saopštio je danas da je ispalio hipersoničnu balističku raketu ka međunarodnom aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu.

Foto: Profimedia

U saopštenju grupe navodi se da je raketni udar, nazvan "Palestina 2", "uspešno postigao cilj", a to je privremeno obustavljanje rada aerodroma i da je naterao hiljade ljudi da potraže skloništa, navodi irački Šafak.

Huti su poručili da je napad odgovor na, kako navode, izraelske zločine genocida i izgladnjivanja u Gazi, kao i na najnoviji izraelski napad na Jemen.

Dodali su da će napade nastaviti sve dok se ne okonča rat u Gazi i ne ukine blokada.

Ranije danas, izraelska vojska saopštila je da je presrela projektil ispaljen iz Jemena ka Jerusalimu i Tel Avivu.

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u oba grada, a svedoci su javili da su se čule eksplozije iznad gradova.

Izraelska televizija Kanal 12 prenela je da su letovi na aerodromu Ben Gurion nakratko obustavljeni.

Nakon napada, izraelski ministar odbrane Izrael Kac zapretio je oštrom odmazdom, navodeći da će Huti platiti višestruko, te da će odgovor Izraela biti snažan i bolan.

On je dodao da je Izrael već uveo vazdušnu i pomorsku blokadu prema Hutima i gađao njihovu infrastrukturu u Jemenu, istakavši da je to tek početak.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori