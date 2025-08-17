KIJEV DOBIJA ZAŠTITU ZAPADA? Vitkof: Putin prihvatio da SAD daju Ukrajini "snažne bezbednosne garancije"

RUSKI predsednik Vladimir Putin složio se u petak tokom sastanka sa američkim liderom Donaldom Trampom na Aljasci da SAD daju Ukrajini “snažne bezbednosne garancije” u okviru potencijalnog mirovnog sporazuma, izjavio je danas visoki američki izaslanik Stiv Vitkof.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

On je za CNN izjavio da je to veliki preokret i opisao bezbednosne garancije kao zaštitu od dalje ruske invazije, nalik članu 5 Ugovora o NATO prema kojem je napad na jednu članicu Alijanse napad na sve.

Vitkof je dodao da je ta klauzula način da se zaobiđe insistiranje Rusije da Ukrajina nikada neće moći da bude primljena u NATO.

-Postigli smo sporazum da SAD i druge evropske zemlje mogu da ponude bezbednosne garancije nalik onima koje pruža član 5, istakao je zvaničnik, dodajući da je to prvi put da je ruski predsednik pristao na tako nešto.

On je ukazao da je Putin rekao da je crvena linija prijem Ukrajine u NATO, tako da je o tome razgovarano pod pretpostavkom da Ukrajinci mogu to da prihvate i žive sa tim, pa je onda postignut ustupak prema kojem bi SAD pružile bezbednosne garancije.

Vitkof je dodao da je Putin u sklopu potencijalnog mirovnog sporazuma takođe pristao na pravni okvir prema kojem Rusija neće ići na bilo koju drugu teritoriju u Ukrajini ili bilo gde u Evropi.

Prema rečima Vitkofa, Putin je tokom samita sa Trampom na Aljasci učinio i ustupke u vezi sa ruskim zahtevom o razmeni ukrajinskih teritorija.

Američki zvaničnik nije želeo da navede detalje, ali je sugerisao da Kremlj sada smatra da do "razmene teritorija" treba da dođe duž aktuelnih linija fronta, a ne duž administrativnih granica bar nekih od pet regiona na koje Putin već dugo ima pretenzije.

-Rusi su načinili neke ustupke za pregovaračkim stolom u vezi sa svih pet tih regiona, kazao je Vitkof, dodajući da će to pitanje biti razmatrano sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim tokom njegove sutrašnje posete Ovalnom kabinetu Bele kuće.

Vitkof je izrazio nadu da će tada biti donete neke odluke.

On je dodao da ruski stav predstavlja promenu u odnosu na ranije razgovore, ali da to još nije dovoljno za puni mirovni sporazum.

-To jeste značajno, ali nije dovoljno. Poenta je u tome da smo počeli da vidimo izvesnu umerenost u načinu njihovog načina razmišljanja o postizanju konačnog mirovnog dogovora, istakao je Vitkof.

On je ukazao da je tokom samita u petak načinjen značajan napredak koji je naveo predsednika Trampa da napusti zalaganje za trenutno primirje i umesto toga radi na unapređenju šireg mirovnog sporazuma.

Vitkof je dodao da je na tom sastanku postignut veliki napredak u vezi i sa ostalim elementima neophodnim za mirovni dogovor.

-Nastojimo da izdejstvujemo mirovni sporazum kojim bi borbe trajno bile zaustavljene veoma brzo, a to bilo brže nego primirje, ukazao je zvaničnik.

Prema rečima Vitkofa, ruska strana je otišla dalje u ublažavanju svojih stavova nego prilikom ranijih pregovora.

-Prvi put vidimo veće prilagođavanje nego ranije, svakako više nego tokom prethodne američke administracije, ukazao je Vitkov, zaključivši da je to ohrabrujuće i da sada mora da se pođe od toga kako bi se postigao sporazum za Ukrajinu.

(Tanjug)

