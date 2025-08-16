KAKO JE NEMAČKA POLICIJA SUZBIJALA PROTESTE OVE GODINE: Od hapšenja devojčice do pritiskanja uhapšenih kolenom po vratu
PRO-PALESTINSKI protesti u Nemačkoj odvijaju se praktično od početka rata u Izraelu, gde demonstranti izražavaju podršku narodu u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali. Nemačka savezna policija, pak, pokazala je visok stepen brutalnosti prema demonstrantima.
Protesti u Berlinu bili su posebno šokantni, s obzirom da hapšenja, sa nekonvencionalnim metodama privođenja, nisu pošteđeni ni maloletnici.
Na jednom od video snimaka takvog jednog privođenja vidi se kako nemački policajac vodi 13-godišnju devojčicu, prekrivši joj oči rukom, a ona ni ne pokušava da se otrgne iz njegovog snažnog zagrljaja.
Devojčica je, kako se vidi na video snimku, kasnije od strane istog policijskog službenika držana za vrat, prislonjena na haubu jednog policijskog kombija.
Zbog visokog stepena brutalnosti često su pravljene i video kompilacije hapšenja u Nemačkoj.
Na jednom od takvih snimaka vidi se kako jedan nemački policajac kolenom pritiska vrat demonstrantkinje.
Ona, vidno revoltirana, obraća se nemačkom policajcu na engleskom jeziku i uzvikuje da je boli glava, a pokušava i da objasni policajcima da je ne pritišću dalje.
Napadi nemačke policije u Berlinu viđeni su i kada su u pitanju novinari, sa jasno istaknutim novinarskim legitimacijama. Njih je, kako pokazuju video snimci, policija gurala i jurima, bez obzira što su se jasno legitimisali kao novinari i pokušali da prođu kroz policijski kordon.
U više navrata na mirnim pro-palestinskim protestima mete brutalnih hapšenja nemačke policije bile su i žene.
Na jednom video snimku prikazano je kako nemački policajci nose jednu demonstrantkinju, nakon što su se njih dvojica na zemlji praktično rvali sa njom, koja je pokušala da se odupre hapšenju.
Vidi se i to kako su nemački policajci demonstrantkinju šutirali nogama u pokušaju da je uhapse.
Još jedan snimak nasilnog hapšenja žene, pro-palestinske demonstrantkinje doveo je i do hapšenja niza drugih ljudi.
U jednom trenutku se u Berlinu, posebno, činilo kao da je svako sa palestinskom maramom meta policije, bez obzira na to da li je bio učesnik protesta i da li je bio nasilan.
Na jednom od snimaka vidi se i prebijanje jednog od demonstranata dok leži na zemlji, nakon čega je usledilo hapšenje.
Ostaje nejasno da li je demonstrant u ovom konkretnom slučaju bio muška ili ženska osoba.
(euronews.rs)
