Svet

SA POVEZOM PREKO OČIJU, PA U MARICU: Ovako hapsi nemačka policija decu od 13 godina (VIDEO)

В.Н.

16. 08. 2025. u 15:15

U JEKU sve veće kampanje protiv srpske policije koju blokaderi teroristi optužuju za brutalnost valja pogledati kako uspostavljanje reda i zakona funkcioniše i u drugim zemljama.

СА ПОВЕЗОМ ПРЕКО ОЧИЈУ, ПА У МАРИЦУ: Овако хапси немачка полиција децу од 13 година (ВИДЕО)

Foto: Instagram printskrin/loremresists

Naime, Berlinska policija je privela trinaestogodišnju devojčicu tokom protesta u Palestini.

Policajci su viđeni kako joj prekrivaju oči dok su je vodili do policijskog kombija. 

A kako je izgledalo hapšenje pogledajte u samom videu:

