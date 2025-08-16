SA POVEZOM PREKO OČIJU, PA U MARICU: Ovako hapsi nemačka policija decu od 13 godina (VIDEO)

U JEKU sve veće kampanje protiv srpske policije koju blokaderi teroristi optužuju za brutalnost valja pogledati kako uspostavljanje reda i zakona funkcioniše i u drugim zemljama.

Foto: Instagram printskrin/loremresists

Naime, Berlinska policija je privela trinaestogodišnju devojčicu tokom protesta u Palestini.

Policajci su viđeni kako joj prekrivaju oči dok su je vodili do policijskog kombija.

A kako je izgledalo hapšenje pogledajte u samom videu: