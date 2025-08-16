EVROPA ULAZI KROZ PROZOR DA BI IZAŠLA NA VRATA: Burne reakcije lidera Starog kontinenta posle susreta Trampa i Putina, koji vide svoju šansu

Ohrabreni izostankom konkretnih rezultata samita između američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, zapadnoevropski saveznici su na juče održanom konsultacijama poručili da će nastaviti s pritiscima na Rusiju.

Foto: Jutjub printskrin/fox

- Nastavićemo da pojačavamo sankcije i šire ekonomske mere kako bismo vršili pritisak na rusku ratnu ekonomiju dok se ne postigne pravedan i trajan mir – stoji između ostalog u zajedničkom saopštenju više evropskih lidera.

U ovom dokumentu se dodaje i da Kijev može da računa na neupitnu evropsku solidarnost "dok se radi na miru koji čuva vitalne bezbednosne interese Ukrajine i Evrope." Potpisnici su istovremeno naglasili da Moskva ne može da stavi veto na prijem Ukrajine u EU i NATO.

- Ukrajina mora da dobije snažne bezbednosne garancije kako bi efikasno branila svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Pozdravljamo izjavu predsednika Trampa da SAD nameravaju da pruže bezbednosne garancije. Koalicija dobrovoljaca je spremna da u tome igra aktivnu ulogu. Nikakva ograničenja ne mogu da se nameću ukrajinskim oružanim snagama ili njihovoj saradnji sa trećim zemljama – stoji između ostalog u saopštenju.

Sledeća etapa sada treba da budu novi razgovori s predsednikom Zelenskim, navodi se u zajedničkoj deklaraciji koju su između ostalih potpisali šefica EK Ursula fon der Lajen, nemački kancelar Fridrih Merc, francuski predsednik Emanuel Makron i šefovi država ili vlada Velike Britanije, Poljske, Italije, Finske.

- Na Ukrajini je da donosi odluke u vezi sa svojom teritorijom. Međunarodne granice se ne smeju menjati silom. Naša podrška će se nastaviti. Odlučni smo da udvostručimo napore kako bismo sačuvali snagu Ukrajine, da bi se došlo do kraja borbi i postigao pravedan i trajan mir – zaključuje se u saopštenju.

Takođe je poslata poruka da je Evropa spremna da radi s predsednicima Trampom i Zelenskim u cilju trojnog sastanka uz evropsku podršku.

Izostanak konkretnog dogovora između Trampa i Putina na Aljasci u Zapadnoj Evropi vide kao priliku da se vrate na međunarodnu scenu u pokušaju da doprinesu rešavanju rusko-ukrajinskog konflikta. Odmah posle samita u Enkoridžu, Evropljani su održali konsultacije, analizirajući situaciju posle pompezno najavljivanog susreta dvojice svetskih lidera.

Nemački "Di Velt" je preneo je da je američki predsednik informisao Ukrajince i evropske lidere o rezultatima razgovora s ruskim šefom države. Francuski predsednik Emanuel Makron, koji se i najviše ističe na evorpskoj sceni pokušavajući da akcentuje diplomatsku važnost Starog kontinenta, postavio je na društvenim mrežama opsežni tekst u kome je istakao da su juče ujutro, odmah posle koordinacionog sastanka s Trampom i ukrajinskim predsednikom Zelenskim, održane i odvojene konsultacije na evropskom nivou.

Makron je preneo da se sa svojim sagovornicima saglasio da je neophodno da se nastavi podrška Ukrajini i da se vrši pritisak na Rusiju sve dok traje rat i dok se ne bude uspostavio čvrst i trajni mir koji će poštovati prava Ukrajine. Naglasio je i da ovaj mir treba da bude propraćen "nepolebljivim bezbednosnim garancijama".

- Pozdravljam spremnost SAD da tome doprinese. Sarađivaćemo sa njima i sa svim našim partnerima iz koalicije dobrovoljaca, sa kojima ćemo se uskoro ponovo sastati, kako bismo postigli konkretan napredak. Takođe će biti neophodno naučiti sve lekcije iz proteklih trideset godina, a posebno dobro utvrđenu sklonost Rusije da ne ispuni sopstvene preuzete obaveze – istakao je stanar Jeliseja.

Makron je dodao da će evropski saveznici nastaviti tesno da sarađuju sa predsednicima Trampom i Zelenskim, da bi, kako je istakao, osigurali da njihovi interesi budu očuvani u duhu jedinstva i odgovornosti.

Reagovali su i drugi evropski lideri. Britanski premijer Kir Starmer je takođe dao nedvosmislenu podršku Kijevu.

- Dokle god Putin ne zaustavi svoj napad, zatezaćemo šrafove njegove ratne mašinerije još većim sankcijama – poručio je šef britanske vlade.

Stanar Dauning Strita je istovremeno pozdravio Trampove napore, ističući da se tako "više nego ikad približavamo kraju rata".

- Iako je postignut napredak, sledeći korak moraju da budu dalji razgovori u kojima će učestvovati i ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski. Put ka miru u Ukrajini ne može se odlučiti bez Kijeva – kazao je Starmer.

Oglasio se u sličnom tonu i nemački kancelar Fridrih Merc, koji je takođe predložio trilateralni samit na liniji Vašington-Moskva-Brisel.

S druge strane, predstavnici suverenističkih struja u Evropi, poput premijera Mađarske i Slovačke, Viktora Orbana i Roberta Fica, drugačije gledaju na stvari.

- Tokom godina, gledali smo kako dve vodeće svetske sile demontiraju okvir međusobne saradnje. S tim je sada završeno. Svet je danas sigurnije mesto nego juče – ocenio je Orban rezultate susreta Trampa i Putina.

Slično misli i Fico, koji je istakao dosadašnju neuspešnu evropsku strategiju usmerenu na slabljenje Rusije kroz ovaj sukob.

PREDSEDAVAJUĆI EU DANSKA POZIVA NA OPREZ

Mete Frederiskon, premijerka Danske, zemlje koja trenutno presedava EU, pozvala je na oprez, ističući neizvesnu situaciju posle susreta Trampa i Putina.

- Nalazimo se u situaciji koja je u najmanju ruku jednako neizvesna kao pre. Nema prekida vatre, niti je bilo sporazuma. S druge strane, Rusi su bombardovali celu noć, i za mene je to jasan dokaz da Rusija ne želi mir. Kada sam se probudila jutros, moja prva pomisao je bila da moramo još više da požurimo sa naoružavanjem - insistirala je Frederiksonova, naglašavajući da je neophodno da Evropa i dalje šalje oružje Kijevu.