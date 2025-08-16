VIDEĆEMO SAD "VELIKE IGRAČE" U EU: Fico se oglasio o sastanku Putina i Trampa na Aljasci

SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je danas da pozdravlja proces koji su predsednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin započeli na Aljasci o okončanju rata u Ukrajini, navodeći da će naredni dani pokazati da li će velike zemlje Evropske unije to podržati.

Foto: Tanjug

- Predsednici su pokrenuli vitalni proces na Aljasci - naveo je Fico u izjavi objavljenoj na Fejsbuku.

Fico je istakao da će naredni dani pokazati da li će "veliki igrači" u EU podržati ovaj proces ili će se, kako je naveo, "nastaviti neuspešna evropska strategija pokušaja slabljenja Rusije" kroz sukob u Ukrajini slanjem finansijske, političke i vojne pomoći Kijevu.

Na Aljasci je u petak održan sastanak Putina i Trampa koji je u užem formatu završen nakon dva sata i 45 minuta.

Tramp i Putin saopštili su nakon razgovora na Aljasci da je ostvaren veliki napredak, da je postignut dogovor koji će otvoriti put ka miru u Ukrajini, ali da se još nije došlo do primirja.

(Tanjug)