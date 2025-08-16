"KONAČNO SE OTVORIO TRAČAK NADE" Prva reakcija Meloni o ishodu sastanka Trampa sa Putinom

Italijanska premijerka Đorđa Meloni danas je pohvalila ishod samita američkog predsednika Donalda Trampa sa ruskim liderom Vladimirom Putinom dan ranije na Aljasci.

Foto Tanjug/AP

"Konačno se otvorio tračak nade za razgovore o miru u Ukrajini", navela je Meloni u saopštenju.



Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je samit na Aljasci sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kao izuzetno uspešan.

Tramp je pozvao predsednicu Evropske komisije (EK) Ursulu fon der Lajen i lidere zemalja članica EU da ih informiše o sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, saopštio je portparol EK.

(Tanjug)

