"KONAČNO SE OTVORIO TRAČAK NADE" Prva reakcija Meloni o ishodu sastanka Trampa sa Putinom
Italijanska premijerka Đorđa Meloni danas je pohvalila ishod samita američkog predsednika Donalda Trampa sa ruskim liderom Vladimirom Putinom dan ranije na Aljasci.
"Konačno se otvorio tračak nade za razgovore o miru u Ukrajini", navela je Meloni u saopštenju.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je samit na Aljasci sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kao izuzetno uspešan.
Tramp je pozvao predsednicu Evropske komisije (EK) Ursulu fon der Lajen i lidere zemalja članica EU da ih informiše o sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, saopštio je portparol EK.
(Tanjug)
