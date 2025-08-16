SALIVEN ZADOVOLJAN: Trampov doček Putina bio dostojan saveznika, a ne neprijateljske zemlje
SASTANAK američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, prvi njihov samit posle šest godina
Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da je dobrodošlica koju je ruskom predsedniku priredio američki predsednik Donald Tramp na aerodromu u Enkoridžu naa Aljsaki, uoči sastanka, bio dostojan saveznika, a ne zemlje koja SAD smatra neprijateljem.
(Kurir)
