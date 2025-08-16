Svet

SALIVEN ZADOVOLJAN: Trampov doček Putina bio dostojan saveznika, a ne neprijateljske zemlje

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

16. 08. 2025. u 00:03

SASTANAK američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, prvi njihov samit posle šest godina

САЛИВЕН ЗАДОВОЉАН: Трампов дочек Путина био достојан савезника, а не непријатељске земље

FOTO: EPA

Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da je dobrodošlica koju je ruskom predsedniku priredio američki predsednik Donald Tramp na aerodromu u Enkoridžu naa Aljsaki, uoči sastanka, bio dostojan saveznika, a ne zemlje koja SAD smatra neprijateljem.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SASTANAK TRAMPA I PUTINA TRAJE VIŠE OD DVA I PO ČASA: Nema naznaka kada će radni ručak

SASTANAK TRAMPA I PUTINA TRAJE VIŠE OD DVA I PO ČASA: Nema naznaka kada će radni ručak