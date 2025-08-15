TRAMP APLAUDIRAO PUTINU: Pogledajte neverovatan gest američkog predsednika (VIDEO)

SASTANAK američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, prvi njihov samit posle šest godina

Foto: Profimedia

Nakon nešto dužeg čekanja, dvojica lidera su napustila avione i uputila se jedan ka drugom na crvenom tepihu.

Trump was so thrilled to meet Putin



That he immediately started clapping like an overexcited fan



Threw his hand out for a handshake.



A fan moment for Trump.

pic.twitter.com/6Rdul7Pj13 — Yanika_Lit (@LogicLitLatte) August 15, 2025

Tramp je aplauzom pozdravio Putina, a onda su se uz mnogo osmeha pozdravili i ušli u specijalni blindirani službeni automobil predsednika SAD, poznatom pod nazivom "zver".

BONUS VIDEO: