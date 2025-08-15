Svet

TRAMP APLAUDIRAO PUTINU: Pogledajte neverovatan gest američkog predsednika (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

15. 08. 2025. u 21:45

SASTANAK američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, prvi njihov samit posle šest godina

Foto: Profimedia

Nakon nešto dužeg čekanja, dvojica lidera su napustila avione i uputila se jedan ka drugom na crvenom tepihu.

Tramp je aplauzom pozdravio Putina, a onda su se uz mnogo osmeha pozdravili i ušli u specijalni blindirani službeni automobil predsednika SAD, poznatom pod nazivom "zver".

