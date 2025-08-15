Svet

PUTIN I TRAMP SE RUKOVALI NA PISTI: Sreli se na pola puta (FOTO)

Марија Стевановић
Marija Stevanović

15. 08. 2025. u 21:16

AMERIČKI i ruski predsednik tempirali su svoj dolazak u vazdušnu bazu Elmendorf-Ričardson tako da dođu istovremeno.

ПУТИН И ТРАМП СЕ РУКОВАЛИ НА ПИСТИ: Срели се на пола пута (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP photo

Sreli su se "na pola puta", na crvenom tepihu između predsedničkih aviona i podijuma "Aljaska 2025", uokvirenog američkim vojnim lovcima.

Foto: Tanjug/AP photo

Foto: Tanjug/AP photo

Posle rukovanja na crvenom tepihu, dva predsednika su kratko pozirala za kamere, a onda su ušli u Trampovu limuzinu i uputili se na mesto sastanka.

Foto: Tanjug/AP photo

Foto: Tanjug/AP photo

Foto: Tanjug/AP photo

Foto: Tanjug/AP photo

Foto: Фото: Танјуг/АП пхото

