ZELENSKI KUKA NA SVA USTA: Rusija nastavlja napade uoči samita, to govori mnogo

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija nastavlja sa napadima na Ukrajinu uprkos predstojećem samitu između predsednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina, ali da je njen pokušaj da pokaže snagu novim napadom na istoku zemlje bio neuspešan.

Foto: EPA/JUSTIN LANE/Shutterstock/Novosti ilustracija

- Na dan pregovora, oni i dalje ubijaju ljude. To govori mnogo - poručio je Zelenski putem Telegrama.

Ukrajinski predsednik je dodao i da rat još uvek traje, zato što nema nikakvog reda niti naznaka da se Moskva sprema da okonča ovaj rat.

Sastanak Trampa i Rusije Vladimira Putina održaće se danas u američkoj vazduhoplovnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci u 11 časova po lokalnom, odnoso u 21h po srednjeevropskom vremenu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: