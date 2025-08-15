SUD U JERMENIJI ODLUČIO: Produžen pritvor biznismenu Karapetjanu i arhiepiskopu Adžapahjanu
SUD u Jermeniji prihvatio je zahtev tužilaštva za produženje pritvora biznismenu Samvelu Karapetjanu na još dva meseca, saopštila je novinarima njegova advokatica Lijana Gasparjan. Jermenskom arhiepiskopu Mikaelu Adžapahjanu, koga vlasti optužuju za poziv na rušenje vlasti, sud je takođe produžio pritvor za još 10 dana.
Odluka suda u Jerevanu o produženju pritvora preduzetniku Samvelu Karapetjanu pokazala je da u Jermeniji nema pravde, ali ona će biti vraćena, navodi se u saopštenju Saveta za zaštitu prava biznismena.
„Sudije će biti slobodne u svom profesionalnom delovanju i rukovodiće se ne strahom, već isključivo zakonom“, navodi se u saopštenju Saveta.
U saopštenju se takođe izražava zahvalnost pristalicama Samvela Karapetjana koje su došle ispred zgrade suda da mu pruže podršku.
„U svakom slučaju, svi naši planovi ostaju na snazi. Krajem avgusta počinje pokret Samvela Karapetjana ‘Na svoj način’, čija će delatnost, nesumnjivo, otvoriti novu, dugoočekivanu stranicu u istoriji naše zemlje“, navodi se u saopštenju.
Produžen pritvor i arhiepiskopu Adžapahjanu
Istovremeno, sud u Jermeniji odbacio je zahtev za promenu mera pritvora arhiepiskopu Mikaelu Adžapahjanu, koga vlasti optužuju za pozive na svrgavanje vlasti, i produžio mu pritvor za još 10 dana.
„Obrazloženja odbrane nisu uverljiva, zbog čega se zahtev za puštanje iz pritvora (arhiepiskopa) odbija. Pritvor se produžava za 10 dana“, izjavila je sudija Armine Meliksetjan.
(Sputnjik)
