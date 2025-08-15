KREMLJ JE OTKRIO: Evo koliko će trajati razgovori Putina i Trampa
RAZGOVORI između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa mogli bi da traju najmanje 6-7 sati, prema rečima portparola ruskog predsednika Dmitrija Peskova.
On je precizirao da će prvo biti razgovor nasamo, kao i uz učešće pomoćnika, zatim će se razgovori nastaviti u okviru delegacija, moguće u formatu radnog ručka, nakon čega je planirana zajednička konferencija za novinare lidera.
(ria.ru)
