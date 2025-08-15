Svet

KREMLJ JE OTKRIO: Evo koliko će trajati razgovori Putina i Trampa

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 08. 2025. u 17:26

RAZGOVORI između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa mogli bi da traju najmanje 6-7 sati, prema rečima portparola ruskog predsednika Dmitrija Peskova.

КРЕМЉ ЈЕ ОТКРИО: Ево колико ће трајати разговори Путина и Трампа

Foto: Profimedia


-Sve u svemu, možemo da zamislimo da će, naravno, ovo trajati najmanje 6-7 sati, rekao je Peskov na Prvom kanalu.

On je precizirao da će prvo biti razgovor nasamo, kao i uz učešće pomoćnika, zatim će se razgovori nastaviti u okviru delegacija, moguće u formatu radnog ručka, nakon čega je planirana zajednička konferencija za novinare lidera.

(ria.ru)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!