NACIONALNA GARDA NA ULICAMA VAŠINGTONA: U toku velika hapšenja
U VAŠINGTONU je sinoć uhapšeno 45 osoba, uključujući 29 ljudi koji se sumnjiče da ilegalno borave u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je Bela kuća.
Ta akcija usledila je nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio da će njegova administracija preuzeti kontrolu nad Policijskom upravom Vašingtona i poslati Nacionalnu gardu u grad na najmanje mesec dana, preneo je AP.
Bela kuća je potvrdila da će u gradu biti prisutni lokalni i savezni policajci koji će raditi 24 sata dnevno, a u operaciji sada učestvuje više od 1.650 pripadnika bezbednosnih službi.
Portparol Pentagona Kingsli Vilson precizirao je da će Nacionalna garda imati ovlašćenja da privremeno zadržava osobe, ali neće imati pravo hapšenja, koje ostaje u nadležnosti policije.
Pored toga, plan federalizacije uključuje i čišćenje kampova za beskućnike i njihovo preseljenje iz centra grada, iako detalji te akcije još nisu poznati.
Zvaničnici Vašingtona su pre Trampove najave već započeli zatvaranje kampova i pokušavaju da obezbede dodatne socijalne usluge za raseljene osobe.
Ta mera izazvala je brojne reakcije i zabrinutost zbog potencijalnog ugrožavanja prava i autonomije lokalne zajednice, ističe američka agencija.
(Tanjug)
