VELIKI NAPAD NA RUSKU LUKU: Raznet brod sa iranskom opremom, pogođena i rafinerija nafte u Sizranju (VIDEO)
JEDINICE Snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine, u sadejstvu sa drugim segmentima Odbrambenih snaga, izvele su vatreni napad na morsku luku "Olja" u Astrahanskoj oblasti Ruske Federacije, saopštio je Generalštab Ukrajine.
U saopštenju objavljenom na Fejsbuku navedeno je da je napad izveden kao deo operacije usmerene na smanjenje kapaciteta Rusije za izvođenje vazdušnih napada, preneo je Ukrinform.
- Rusi koriste ovu luku kao ključnu logističku tačku za dopremanje vojne opreme iz Irana - navedeno je u saopštenju.
Prema dostupnim informacijama, u napadu je pogođen brod "Port Olja 4", koji je bio natovaren iranskim komponentama za dronove tipa "šahed" i municijom.
Rezultati napada se još utvrđuju. Ukrajinske vlasti ističu da je cilj takvih operacija ometanje snabdevanja Rusije oružjem i borbenom opremom iz Irana, posebno kada je reč o bespilotnim letelicama koje su poslednjih meseci sve češće korišćene u ruskim napadima.
U prethodnoj sedmici, dronovi ukrajinske Službe bezbednosti dva puta su gađali skladišta dronova "šahed" u Tatarstanu, na teritoriji Rusije, oko 1.300 kilometara od ukrajinske granice.
Napad dronova na rafineriju nafte u Sizranju
Rano ujutru u petak, 15. avgusta, sumnja se da su ukrajinski dronovi izveli napad na rafineriju nafte u Sizranju, u Samarskoj oblasti. Meštani su prijavili da su oko 4 sata ujutru čuli do deset eksplozija.
Više Telegram kanala objavilo je snimke i fotografije na kojima se vide požari u blizini postrojenja, iako zvaničnici Rusije još nisu potvrdili štetu.
Kijev se, za sada, nije oglašavao povodom ovih tvrdnji.
Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, protivvazduhoplovna odbrana je tokom noći oborila 53 ukrajinska drona, i to:
- 13 iznad Kurske oblasti
- 11 iznad Rostovske oblasti
- 7 iznad Samarske oblasti
- 6 iznad Belgorodske oblasti
- 5 iznad Orlovske oblasti
- po 4 iznad Brjanske i Voronješke oblasti
- po 1 iznad Saratovske oblasti, Kalmikije i iznad Azovskog mora.
Ukrajinske snage su u proteklih pet dana pogodile više značajnih objekata naftne i gasne infrastrukture u Rusiji, nanoseći nove udarce energetskom sektoru i vojnoj logistici zemlje.
