"HOĆU DRUGI SASTANAK, TO JE SVE ŠTO ŽELIM" Tramp otkrio jedinici cilj susreta sa Putinom

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je sinoć da je cilj njegovog današnjeg sastanka sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci da pripremi mogući sastanak Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji će, kako je naglasio, biti važniji.

Foto: Profimedia

- Sve što želim jeste da "postavim sto" za sledeći sastanak, koji bi trebalo uskoro da se održi. Voleo bih da se to desi veoma brzo - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi BBC.

Dodao je da bi voleo da mogući susret Putina i Zelenskog bude održan takođe na Aljasci.



Tramp je rekao i da misli da će Putin i Zelenski "sklopiti mir".

- Važniji sastanak biće drugi sastanak, imaćemo sastanak sa predsednikom Putinom, predsednikom Zelenskim, sa mnom i možda ćemo dovesti neke od evropskih lidera, možda ne - naveo je Tramp.

Na pitanje da li je spreman da ponudi Putinu pristup retkim zemnim mineralima kako bi se okončao rat u Ukrajini, Tramp je rekao da je njegov današnji sastanak sa Putinom „veliki, važan sastanak“ koji će, na kraju krajeva, „spasiti mnogo života“.

- Saznaćemo gde ko stoji i znaću u prva dva minuta. Ako to bude loš sastanak, završiće se veoma brzo, a ako bude dobar sastanak, na kraju ćemo dobiti mir u prilično bliskoj budućnosti - rekao je Tramp.

Ponovio je da se sastaje sa Putinom „kako bi spasao hiljade vojnika nedeljno“.

- Videćemo šta će se dogoditi, imamo veliki sastanak - rekao je Tramp, dodajući da veruje da će sastanak biti od velikog značaja za Rusiju i SAD, jer bi mogao da spasi "mnogo života", prenosi Skaj njuz.

Na pitanje da li samit na Aljasci predstavlja svojevrsnu "nagradu Putinu za invaziju na Ukrajinu", Tramp je ponovio da je to "situacija koja nikada nije smela da se desi".

- Nije počelo pod mojim vođstvom i četiri godine se o tome nije ni raspravljalo. Kada sam otišao, mogao sam da vidim šta se dešava... Svi su krivi, Putin je kriv, svi su krivi - rekao je on.

Tramp je dodao i da smatra da dolazak Putina na Aljasku, odnosno u SAD, znači da je spreman na dogovor.

Foto AP

- Da nisam predsednik, po mom mišljenju, on (Putin) bi zauzeo celu Ukrajinu, ali sada sam ja predsednik i neće se petljati sa mnom - istakao je Tramp.

Tramp i Putin sastaće se danas na Aljasci, najvećoj i najudaljenijoj američkoj saveznoj državi, kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Sastanak bi trebalo da se održi u vojnoj bazi Elmendorf - Ričardson, udaljenoj oko 10 kilometara od Enkoridža, za koju CNN navodi da je jedina na Aljasci koja ispunjava bezbednosne zahteve.

Početak samita, koji mnogi ocenjuju kao istorijski, najavljen je prvobitno za 11.30 časova po lokalnom vremenu, odnosno 21.30 po srednjoevropskom, ali je Bela kuća u međuvremenu saopštila da će samit početi u 11 časova po lokalnom, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu.

Kako je najavio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, sastanak će u potpunosti biti usaglašen i počeće razgovorom tet-a-tet, nakon čega će uslediti prošireni sastanak uz učešće delegacija.

(Tanjug)