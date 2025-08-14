"SAMIT NA ALJASCI VAŽAN I ZA RUSIJU I ZA SAD" Tramp: Putin i Zelenski mogu da se dogovore oko Ukrajine

SIGURAN sam da će predstojeći sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci biti važan kako za Rusiju, tako i za SAD, izjavio je američki lider Donald Tramp.

Foto: Tanjug/AP

Predsednik SAD izrazio je nadu da će sastanak sa Putinom „proći dobro“.

- Videćemo šta će se desiti na našem sastanku. Biće to veliki sastanak, mislim da će biti veoma važan za Rusiju, biće veoma važan za nas. Važno je za nas samo u smislu da ćemo spasiti mnogo života - rekao je Tramp tokom razgovora sa novinarima u Beloj kući.

Istovremeno, američki lider u početku nije odgovorio na pitanje da li je spreman da ponudi Rusiji eksploataciju retkih zemnih minerala na Aljasci, a kada je ponovo upitan na istu temu, rekao je da je „to apsolutno nevažno“.

- Pokušavam da spasem živote ljudi - sumirao je Tramp.

Takođe je naglasio da odmah nakon samita na Aljasci, želi da se održi sastanak njega, Putina, Vladimira Zelenskog i još ponekog iz Evrope.

- Zatim ćemo imati sastanak sa predsednikom Putinom, predsednikom Zelenskim, sa mnom i možda nekim Evropljanima - istakao je američki lider.

Uveren sam da će se Putin i Zelenski dogovoriti oko rešavanja sukoba u Ukrajini, ocenio je Tramp.

- Mislim da će predsednik Putin sklopiti mir, mislim da će predsednik Zelenski sklopiti mir. Videćemo da li mogu da se slože. A ako mogu, to bi bilo sjajno - rekao je šef Bele kuće.

Napomenuo je da ako „možemo da postignemo kraj borbenih dejstava, bićemo veoma srećni“.

Prema njegovim rečima, krivicu za ukrajinski sukob snose obe strane.

Tramp i Putin sastaće se 15. avgusta u Enkoridžu — najvećem gradu savezne države Aljaska. Šef Bele kuće kao je naveo da je cilj okončanje sukoba u Ukrajini. Prema njegovim rečima, to će biti „probni“ sastanak kako bi se utvrdilo da li je moguć mirovni sporazum.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov saopštio je da će se predsednici usredsrediti na razmatranje opcija za dugoročno mirno rešenje sukoba. Prema rečima ministra finansija SAD Skota Besenta, sankcije protiv Rusije mogle bi biti pooštrene ukoliko sastanak na Aljasci bude neuspešan.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: