TRAMP I PUTIN SUTRA NA ALJASCI: Ovo su glavne teme, jedna je poznata

PREDSEDNICI Sjedinjenih Amderičkih Država i Rusije Donald Tramp sastaće se u petak, 15. avgusta na Aljasci, najvećoj i najudaljenijoj američkoj saveznoj državi, kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Foto: Profimedia

Sastanak bi trebalo da se održi u vojnoj bazi Elmendorf - Ričardson, udaljenoj oko 10 kilometara od Enkoridža, za koju CNN navodi da je jedina na Aljasci koja ispunjava bezbednosne zahteve.

Početak samita, koji mnogi ocenjuju kao istorijski, najavljen je za 11.30 po lokalnom vremenu, odnosno 21.30 po srednjeevropskom, a kako je najavio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov on će u potpunosti biti usaglašen i počeće razgovorom tet-a-tet, nakon čega će uslediti prošireni sastanak uz učešće delegacija.

-Pregovori će se nastaviti tokom radnog doručka. Centralna tema je ukrajinska kriza, ali i ekonomska saradnja Moskve i Vašingtona, rekao je Ušakov i dodao da trajanje sastanka nije unapred ograničeno i da će zavisiti od toka razgovora.

Rekao je i da će svaka delegacija imati pet članova

Članove ruske delegacije činiće ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov, direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, kao i Ušakov, preneli su ruski mediji i dodali da je planirana zajednička konferencija za novinare nakon sastanka, ukoliko razgovori to omoguće.

Delegacije će se odmah nakon samita vratiti u svoje zemlje.

Sa druge strane Bela kuća je saopštila da Tramp namerava da se fokusira isključivo na završetak rata u Ukrajini, ostavljajući druga pitanja, koja je Moskva rekla da mogu da budu predmet razgovora u neko drugo vreme, po strani.

Tramp je u sredu obećao "veoma teške posledice" ako Putin ne pristane da okonča rat, nakon razgovora sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim i evropskim liderima.

U medijima su se pojavili i detalji o ruskoj mirovnoj ponudi, navodno upućenoj američkom predsedničkom izaslaniku Stivu Vitkofu pre nego što je samit na Aljasci brzo dogovoren.

U suštini, predlozi podrazumevaju da Kijev preda teritorije u regionu Donbasa na istoku Ukrajine i zauzvrat pristane na primirje, što je ukrajinsko rukovodstvo odlučno odbacilo.

Međutim, Trampu se izgleda dopala ideja o razmeni teritorije za mir, pa je u ponedeljak rekao da će i Ukrajina i Rusija morati da ustupe deo teritorije jedna drugoj kako bi okončali rat i da će 'u prva dva minuta znati da li je moguć napredak'.

-Doći će do razmene teritorija. To znam iz razgovora sa Rusijom i drugim stranama i to je u interesu Ukrajine, rekao je on.

Britanski Telegraf je preneo da bi Tramp mogao da ponudi Putinu pristup retkim mineralima da bi ga podstakao da okonča rat u Ukrajini.

Kako navodi list, na sastanku bi moglo da bude reči o otvaranju prirodnih resursa Aljaske za Moskvu i ukidanje dela američkih sankcija ruskoj avioindustriji.

Skot Besent, američki ministar finansija, navodno, istražuje ekonomske ustupke koje SAD može da ponudi Rusiji da bi se ubrzalo postizanje sporazuma o prekidu vatre.

Osim toga ponuda bi mogla da uključuje i zabranu izvoza delova i opreme potrebne za održavanje ruskih aviona, od kojih je veliki broj u lošem stanju.

Ukidanje sankcija ruskoj avijaciji bilo bi profitabilno i za američkog proizvođača Boing, navodi britanski list.

Tramp, takođe, navodi se, razmatra da ponudi Rusiji da iskoristi vredne prirodne resurse u moreuzu koji je deli od SAD.

Britanski list "Tajms" je preneo da su Rusija i SAD razgovarale o izraelskoj okupaciji Zapadne obale kao modelu za okončanje rata u Ukrajini.

Prema ovom scenariju, Rusija bi imala vojnu i ekonomsku kontrolu nad okupiranim delovima Ukrajine putem sopstvenog upravljačkog tela, imitirajući de fakto vlast Izraela nad palestinskim teritorijama koje su oduzete Jordanu 1967. godine, navodi list.

Kako je rekao je izvor blizak Savetu za nacionalnu bezbednost SAD, ideja je pokrenuta pre nekoliko nedelja tokom razgovora između Stiva Vitkofa, izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa i njegovih ruskih sagovornika u Moskvi.

Vitkof, koji je od Trampa dobio zadatak i da posreduje u postizanju mira na Bliskom istoku, navodno podržava ovu zamisao, za koju Amerikanci veruju da zaobilazi prepreke u ukrajinskom Ustavu koje zabranjuju ustupanje teritorije bez održavanja "sveukrajinskog" referenduma.

Ideju o razmeni teritorija odbacio je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori