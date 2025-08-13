PORUKA IZ KABINETA ZELENSKOG: Sastanak na Aljasci je zamka za Trampa
PLANIRANI sastanak predsednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, na Aljasci bez učešća Ukrajine je "zamka" za Trampa i neće dovesti do mira, izjavio je viši savetnik ukrajinskog predsednika Mihailo Podoljak.
- Bez direktnog trilateralnog sastanka Trampa, (predsednika Ukrajine Volodimira) Zelenskog i Putina, rat se neće završiti niti će početi razgovori o tom pitanju - rekao je Podoljak, preneo je "Korijere dela sera".
Prema njegovim rečima, Putin nije spreman na realne pregovore, već želi da "obmane američku administraciju" i produži sukob kako bi zadržao međunarodni uticaj Rusije.
Podoljak je naglasio da Moskva neće da pristane na delimične teritorijalne dogovore i da bi svaki ustupak bez vojnog poraza Rusije bio signal za "nastavak ekspanzije".
- On (Putin) ne želi mir, jer je, zapravo, rat sada jedini instrument koji potvrđuje globalni subjektivitet Rusije. Bez sukoba, Moskva gubi svoju težinu u svetu. Zato Putin nije raspoložen za pregovore u Zelenskom prisustvu - rekao je on.
Govoreći o mogućem sveobuhvatnom prekidu vatre, koji uključuje obustavu raketnih i dronskih napada, Podoljak je naveo da je Ukrajina spremna da razmotri vazdušno primirje kao "početnu fazu pregovora", ali da je Rusija odbila sve takve predloge.
- Bez ekonomskih sankcija i vojnog poraza ništa se neće promeniti - poručio je Podoljak i dodao da je jedino zajednički pritisak SAD, Evrope i Ukrajine - put ka okončanju rata.
13. 08. 2025. u 09:59
