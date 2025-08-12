Svet

PENTAGON IZDAO UDARNU NAREDBU: Vojska hitno poslata na ulice Vašingtona, imaju samo jedan zadatak (FOTO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

12. 08. 2025. u 12:07

PENTAGON raspoređuje oko 800 vojnika Nacionalne garde u Vašingtonu u cilju borbe protiv kriminala, objavljeno je na sajtu Pentagona.

Foto: Jutjub printskrin/LA-OC.tv

"Oko 800 vojnika (Nacionalne garde) pozvano je danas u okviru operativne grupe 'lep i bezbedan Vašington', a okvirno 100-200 njih pruža podršku organima za sprovođenje zakona. Dužnosti tog osoblja uključuju administrativne i logističke uloge, kao i fizičko prisustvo u podršci sprovođenju zakona", navodi se u saopštenju.

Naredba važi do 25. septembra, ukoliko drugačije ne bude naloženo u međuvremenu. 

Nacionalna garda će igrati ulogu u naporima da Vašington postane jedan od najbezbednijih, najčistijih i najlepših gradova na svetu, rekao je ministar odbrane Pit Hegset, nakon što je predsednik izdao memorandum o mobilizaciji Nacionalne garde Vašingtona.

Hegset je istakao da će mobilizaciju sprovesti sekretar vojske Den Driskol, a pripadnici garde biće raspoređeni na ulicama Vašingtona predstojeće nedelje. On je dodao da su i druge gardijske jedinice spremne da učestvuju.

Predsednik SAD Donald Tramp prethodno je proglasio vanredno stanje zbog kriminala u Vašingtonu i najavio da će rasporediti pripadnike Nacionalne garde u ovom gradu, kao i da će staviti policiju Distrikta Kolumbija pod federalnu kontrolu, u okviru nastojanja da se smanji nivo kriminala i beskućništvo u prestonici.

