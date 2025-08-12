IZRAELSKI MEDIJI: Izrael bi mogao da otkaže ili odloži plan o Gazi ako Hamas učini ustupke
NEIMENOVANI diplomatski izvori, na koje se poziva izraelski list "Harec", izjavili su da bi izraelsko političko rukovodstvo moglo da otkaže ili odloži plan o vojnom zauzimanju grada Gaze, ako palestinska militantna grupa Hamas pokaže spremnost na značajne ustupke, u postizanju dogovora o prekidu vatre i oslobađanju talaca.
Istovremeno, list prenosi izjave neimenovanih izraelskih izvora, koji navode da su male šanse da dve strane uspeju da prevaziđu preostale nesuglasice, prenosi Tajms of Izrael.
Neimenovani palestinski izvori koji imaju saznanja o ovom pitanju izjavili su za "Harec" da spremnost Hamasa da napravi napredak u pregovorima zavisi od toga da li će Izrael odustati od plana preuzimanja grada Gaze.
Prema navodima lista, glavni pregovarač Hamasa Halil al Haja nalazi se u Kairu u sklopu napora da se oživi pregovarački kanal između Hamasa i Egipta o postizanju sporazuma o prekidu vatre u Gazi.
