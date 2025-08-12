IZRAELSKI MEDIJI: Izrael bi mogao da otkaže ili odloži plan o Gazi ako Hamas učini ustupke

NEIMENOVANI diplomatski izvori, na koje se poziva izraelski list "Harec", izjavili su da bi izraelsko političko rukovodstvo moglo da otkaže ili odloži plan o vojnom zauzimanju grada Gaze, ako palestinska militantna grupa Hamas pokaže spremnost na značajne ustupke, u postizanju dogovora o prekidu vatre i oslobađanju talaca.

Foto: AP

Istovremeno, list prenosi izjave neimenovanih izraelskih izvora, koji navode da su male šanse da dve strane uspeju da prevaziđu preostale nesuglasice, prenosi Tajms of Izrael.

Neimenovani palestinski izvori koji imaju saznanja o ovom pitanju izjavili su za "Harec" da spremnost Hamasa da napravi napredak u pregovorima zavisi od toga da li će Izrael odustati od plana preuzimanja grada Gaze.

Prema navodima lista, glavni pregovarač Hamasa Halil al Haja nalazi se u Kairu u sklopu napora da se oživi pregovarački kanal između Hamasa i Egipta o postizanju sporazuma o prekidu vatre u Gazi.

(Tanjug)

