Svet

IZRAELSKI MEDIJI: Izrael bi mogao da otkaže ili odloži plan o Gazi ako Hamas učini ustupke

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 08. 2025. u 00:11

NEIMENOVANI diplomatski izvori, na koje se poziva izraelski list "Harec", izjavili su da bi izraelsko političko rukovodstvo moglo da otkaže ili odloži plan o vojnom zauzimanju grada Gaze, ako palestinska militantna grupa Hamas pokaže spremnost na značajne ustupke, u postizanju dogovora o prekidu vatre i oslobađanju talaca.

ИЗРАЕЛСКИ МЕДИЈИ: Израел би могао да откаже или одложи план о Гази ако Хамас учини уступке

Foto: AP

Istovremeno, list prenosi izjave neimenovanih izraelskih izvora, koji navode da su male šanse da dve strane uspeju da prevaziđu preostale nesuglasice, prenosi Tajms of Izrael.

Neimenovani palestinski izvori koji imaju saznanja o ovom pitanju izjavili su za "Harec" da spremnost Hamasa da napravi napredak u pregovorima zavisi od toga da li će Izrael odustati od plana preuzimanja grada Gaze.

Prema navodima lista, glavni pregovarač Hamasa Halil al Haja nalazi se u Kairu u sklopu napora da se oživi pregovarački kanal između Hamasa i Egipta o postizanju sporazuma o prekidu vatre u Gazi.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta
Košarka

0 0

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta

SLOVENAČKI košarkaš srpskog porekla Luka Dončić trejdovan je u februaru iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse pod izgovorom da se nezdravo hrani, da se ugojio i da je pitanje koliko će njegova karijera biti "skraćena" zbog toga, a malo je reći da ga je to pogodilo pošto je od tada iz inata odlučio da pokaže da su Niko Herison i ostali pogrešili u proceni.

11. 08. 2025. u 15:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA EKSPLOZIJA U AMERICI: Ima povređenih (VIDEO)

VELIKA EKSPLOZIJA U AMERICI: Ima povređenih (VIDEO)