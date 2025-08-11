DEO IZRAELSKIH VOJNIKA NEĆE VIŠE DA RATUJE: Protesti zbog širenja operacija u Pojasu Gaze, negoduju i članovi IDF

NOVA strategija izraelske vlade koja uključuje proširivanje vojnih operacija na čitav Pojas Gaze, palestinske enklave odavno razorene od gotovo neprekidnih borbi i teške humanitarne situacije, izazvala je revolt i kod stanovnika jevrejske države. Na desetine hiljada Izraelaca okupilo se minule subote na ulicama Tel Aviva i Jerusalima u znak protesta zbog najavljene eskalacije sukoba, tražeći postizanje sporazuma o miru i vraćanje preostalih talaca kući.

U Tel Avivu se prema ocenama organizatora okupilo oko 100.000 ljudi, među kojima su bili i članovi porodice izraelskih talaca koje palestinska militantna grupa Hamas drži na nepoznatoj lokaciji u Pojasu Gaze. Procenjuje se da je njih 50 u zarobljeništvu, od kojih je 20 i dalje živo. Demonstranti su nosili izraelske zastave i transparente sa fotografijama njihovih najmilijih uz natpis "Vratite ih kući"! Bilo je tu i poruka poput "Prekinite Bibijev rat", "Oduprite se kabinetu smrti"...

- Crvena zastava se vijori nad odlukom vlade da žrtvuje naše voljene. Postignite sveobuhvatni sporazum o taocima, zaustavite rat, vratite nam naše najmilije. Njihovo vreme je isteklo - poručio je u saopštenju izraelski Forum za taoce i nestale porodice.

Demonstranti su na protestu tokom razgovora sa reporterima iz sveta istakli da strahuju da bi ekalacija sukoba mogla da dovede do stradanja preostalih talaca.

- Ovo nije samo vojna odluka. To bi mogla biti smrtna kazna za ljude koje najviše volimo - izjavila je Lišaj Miran Lavi, supruga taoca Omrija, koja je, istovremeno, javno zatražila pomoć od američkog predsednika Donalda Trampa da interveniše kako bi se rat odmah okončao.

Među demonstrantima u Jerusalimu bio je bivši vojnik Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) Maks Kreš koji je izjavio da je odbio da učestvuje u nastavku rata u Pojasu Gaze.

- Preko 350 vojnika među kojima sam i ja odbijamo da nastavimo da služimo u Netanijahuovom političkom ratu koji ugrožava taoce i izgladnjuje nevine Palestince u Gazi - rekao je on za britanski javni servis.

IDF ostaje u kampovima do kraja 2025. IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac izjavio je juče da će jedinice IDF ostati razmeštene u izbegličkim kampovima na severu Zapadne obale bar do kraja godiine. Kako je istakao, kampovi u Dženinu, Tulkaremu i Nur Šamu predstavljaju "leglo terora koji finansira i naoružava Iran kako bi delovao na još jednom frontu protiv Izraela". - IDF su u proteklih osam meseci sprovele intenzivnu ofanzivu tokom koje su stanovnici kampova evaukisani, naoružani napadači ubijeni, a infrastruktura terorističkih grupa uništena. U tim kampovima danas nema terorizma, dok je broj uzbuna zbog terorističkih napada u Judeji i Samariji, na Zapadnoj obali, opao za 80 odsto - naveo je Kac.

Na protestu je bilo još pripadnika vojske i članova njihovih porodica koji su u blizini sedišta IDF u Tel Avivu pozvali kolege iz službe da odbiju da budu deo proširene vojne operacije, izvestio je "Tajms of Izrael".

Plan o zauzimanju čitave površine Gaze koji je predložio izraelski premijer Benjamin Netanijahu prethodno je usvojio izraelski bezbednosni kabinet, uprkos protivljenju dela ministara i vojnih glavešina. Međutim, poznavaoci ističu da će, iako u javnosti postoji veliki pritisak da se sukob posle 22 meseca konačno okonča, da to neće uticati da se Netanijahu predomisli i postigne mirovni sporazum.

Prema strategiji izraelske vlade, IDF tokom prve faze treba da preuzme kontrolu nad gradom Gazom, a zatim da nastavi da širi akcije u preostalim delovima enklave. Netanijahuov plan predviđa takozvanih pet principa za okončanje rata sa Hamasom, koji uključuje razoružavanje tog pokreta, povratak svih talaca, zatim demilitarizaciju Pojasa Gaze, izraelsku bezbednosnu kontrolu nad enklavom i uspostavljenje alternativne civilne vlasti koja ne podrazumeva Hamas niti Palestinsku upravu.

Od gladi preminulo još petoro MINISTARSTVO zdravlja u Pojasu Gaze saopštilo je da je za 24 sata zabeleženo još pet smrtnih slučajeva usled gladi, čime je ukupan broj preminulih od početka sukoba dostigao 217. Među njima je i dvoje dece, čime se broj nastradalih mališana od posledica gladi povećao na 100. Zdravstveni zvaničnici ističu da je situacija u bolnicama kritična zbog nestašice hrane, lekova i goriva, dok međunarodne organizacije upozoravaju na rastuću humanitarnu katastrofu u enklavi.