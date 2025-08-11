Svet

JAK ZEMLJOTRES POGODIO REGION: Osetio se u dve zemlje

В. Н.

11. 08. 2025. u 13:35

ZEMLjOTRES magnitude 4 stepeni Rihtera zabeležen je danas u 13.07 časova u Albaniji.

ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО РЕГИОН: Осетио се у две земље

Foto: Novosti

Epicentar je na dubini od 5 kilometara ispod površine zemlje i na 20 kilometara od grada Korča.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.

Na EMSC građani Bitolja prijavljuju da se zemljotres osetio i u Severnoj Makedoniji, da je "trajao kratko i bio slab". 

