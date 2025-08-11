JAK ZEMLJOTRES POGODIO REGION: Osetio se u dve zemlje

ZEMLjOTRES magnitude 4 stepeni Rihtera zabeležen je danas u 13.07 časova u Albaniji.

Foto: Novosti

Epicentar je na dubini od 5 kilometara ispod površine zemlje i na 20 kilometara od grada Korča.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.

Na EMSC građani Bitolja prijavljuju da se zemljotres osetio i u Severnoj Makedoniji, da je "trajao kratko i bio slab".