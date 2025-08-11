Svet

''PET PRINCIPA ZA OKONČANJE RATA'' Netanijahu i Tramp razgovarali o planovima Izraela za ofanzivu u Gazi

В.Н.

11. 08. 2025. u 10:30

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanijahu razgovarao je sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o novim planovima Izraela za ofanzivu u Gazi, saopštila je sinoć kancelarija izraelskog premijera.

ПЕТ ПРИНЦИПА ЗА ОКОНЧАЊЕ РАТА Нетанијаху и Трамп разговарали о плановима Израела за офанзиву у Гази

Foto: Tanjug/AP

Dvojica zvaničnika razgovarala su o planovima Izraela da preuzme kontrolu nad preostalim uporištima Hamasa u Gazi da bi se rat okončao oslobađanjem talaca i porazom Hamasa, saopštila je Netanijahuova kancelarija, prenosi Rojters.

Netanijahu je juče na konferenciji za strane novinare ponovio da je cilj izraelske vojske da ukloni Hamas i preuzme ''bezbednosnu kontrolu'' nad Pojasom Gaze, uključujući uspostavljanje ''bezbednosne zone'' na granici sa enklavom.

On je naveo ''pet principa za okončanje rata'', uključujući razoružavanje Hamasa, oslobađanje izraelskih zarobljenika, demilitarizaciju Pojasa Gaze, uspostavljanje bezbednosne kontrole nad enklavom i uspostavljanje ne-izraelske mirovne civilne administracije, prenela je Al Džazira.

Rekao je i da ne želi da prolongira rat, jer bi to dovelo do toga da izraelski taoci umru od gladi.

(Sputnjik)

