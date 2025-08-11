TRAMP UDARIO NA BESKUĆNIKE I KRIMINALCE: Smestićemo vas u zatvor gde i pripadate
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je danas obećao da će da iseli beskućnike iz prestonice i zatvori kriminalce, uprkos tvrdnjama gradonačelnice Vašingtona Mjuriel Bauser da trenutno nema porasta kriminala.
"Beskućnici moraju odmah da se isele. Daćemo vam mesta za boravak, ali dalje od prestonice. Kriminalci, ne morate da se iselite. Mi ćemo vas smestiti u zatvor gde i pripadate", napisao je Tramp na platformi Truth Social, prenosi Rojters.
Trampova objava uključuje slike šatora i ulica u Vašingtonu sa nešto smeća.
"Učiniću našu prestonicu sigurnijom i lepšom nego ikada ranije", istakao je predsednik SAD.
Bela kuća nije želela da objasni na osnovu kog zakona bi Tramp mogao da iseli ljude iz Vašingtona.
Kako navodi agencija, Tramp kontroliše samo saveznu zemlju i zgrade u gradu.
Većina beskućnika nalazi se u skloništima ili privremenim smeštajima, dok se smatra da je oko 800 njih "na ulici", navodi organizacija.
(Tanjug)
