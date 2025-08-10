POSLEDNJA ŠANSA EVROPE ZA MIR Orban: Tramp će zbog toga sledećeg petka razgovarati sa Putinom
LIDERI evropskih zemalja propustili su priliku da uspostave mir u Ukrajini, ali mogu ispraviti svoju grešku ako podrže napore predsednika SAD Donalda Trampa na predstojećem sastanku sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban povodom planiranog rusko-američkog samita na Aljasci 15. avgusta.
- Rat ili mir? Tramp želi mir, zato će sledećeg petka razgovarati sa Putinom. Sada i evropski lideri imaju šansu. Propustili su priliku za mir, ali sada mogu da isprave situaciju. Potrebno je samo jedno – da podrže predsednika Trampa. Nadam se da neće promašiti - napisao je Orban na društvenim mrežama.
Objašnjavajući poziciju Mađarske, on je istakao da je u njenom interesu da se zaustavi krvoproliće u Ukrajini, ukinu zapadne sankcije protiv Rusije i obnavi normalno funkcionisanje svetske ekonomije.
Orban je ranije pozvao lidere vodećih evropskih zemalja, između ostalih Francuske i Nemačke, da nakon rusko-američkog samita održe sastanak na najvišem nivou između Rusije i Evrope i, ako bude potrebno, otputuju u Moskvu tim povodom.
(Sputnjik)
