Svet

POSLEDNJA ŠANSA EVROPE ZA MIR Orban: Tramp će zbog toga sledećeg petka razgovarati sa Putinom

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

10. 08. 2025. u 21:30

LIDERI evropskih zemalja propustili su priliku da uspostave mir u Ukrajini, ali mogu ispraviti svoju grešku ako podrže napore predsednika SAD Donalda Trampa na predstojećem sastanku sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban povodom planiranog rusko-američkog samita na Aljasci 15. avgusta.

ПОСЛЕДЊА ШАНСА ЕВРОПЕ ЗА МИР Орбан: Трамп ће због тога следећег петка разговарати са Путином

Foto: AP

- Rat ili mir? Tramp želi mir, zato će sledećeg petka razgovarati sa Putinom. Sada i evropski lideri imaju šansu. Propustili su priliku za mir, ali sada mogu da isprave situaciju. Potrebno je samo jedno – da podrže predsednika Trampa. Nadam se da neće promašiti - napisao je Orban na društvenim mrežama.

Objašnjavajući poziciju Mađarske, on je istakao da je u njenom interesu da se zaustavi krvoproliće u Ukrajini, ukinu zapadne sankcije protiv Rusije i obnavi normalno funkcionisanje svetske ekonomije.

Orban je ranije pozvao lidere vodećih evropskih zemalja, između ostalih Francuske i Nemačke, da nakon rusko-američkog samita održe sastanak na najvišem nivou između Rusije i Evrope i, ako bude potrebno, otputuju u Moskvu tim povodom.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju