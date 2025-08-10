TURSKU POGODIO RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
Zemljotres magnitude 6 stepeni Rihtera zabeležen je danas u nedelju, 10. avgusta 2025. godine u 18,53 časova, na području zapadne Turske.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.2216 i dužine 28.115 severno od Izmira.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
