Svet

TURSKU POGODIO RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

10. 08. 2025. u 19:35

Zemljotres magnitude 6 stepeni Rihtera zabeležen je danas u nedelju, 10. avgusta 2025. godine u 18,53 časova, na području zapadne Turske.

ТУРСКУ ПОГОДИО РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Ilustracija/Unsplash

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.2216 i dužine 28.115 severno od Izmira.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

