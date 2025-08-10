RAMPA ZA ZELENSKOG? Si-En-En tvrdi: Sastanci sa njim mogući tek nakon susreta Putina i Trampa

BILO kakvi događaji na Aljasci sa učešćem Vladimira Zelenskog mogu se održati tek nakon sastanka ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa, javio je „Si-En-En“, pozivajući se na izvor u Beloj kući.

Foto: Profimedia

Televizija podseća da Bela kuća, najavljujući razgovore na Aljasci, nije pomenula Zelenskog.

Istovremeno, američka administracija ne isključuje u potpunosti mogućnost njegovog učešća „na nekim sastancima“.

„Sve što bi moglo da uključi učešće Zelenskog verovatno će se dogoditi nakon sastanka (Trampa i Putina)“, rekao je izvor.

Prema navodima izvora, Tramp ostaje „otvoren za trilateralni samit, (ali) Bela kuća planira bilateralni sastanak“.

Nakon što je američki lider najavio sastanak, Vašington vodi intenzivnu diplomatsku kampanju, pokušavajući da pridobije podršku svojih saveznika, dodao je sagovornik televizije.

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se 15. avgusta na Aljasci. Kako je objasnio pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov, specijalni predstavnik predsednika SAD Stiv Vitkof je tokom svoje posete Rusiji pomenuo opciju trilateralnog sastanka između Putina, Trampa i Zelenskog u Kremlju, ali je ruska strana to ostavila bez komentara, predlažući da se fokusiraju na pripremu bilateralnog samita. Putin je u četvrtak napomenuo da je njegov sastanak sa Zelenskim moguć, ali da moraju postojati uslovi za takve pregovore, koji su još uvek daleko. Sam Zelenski je, uoči sastanka ruskog i američkog lidera, rekao da neće praviti teritorijalne ustupke, pozivajući se na ukrajinski ustav.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1