RAMPA ZA ZELENSKOG? Si-En-En tvrdi: Sastanci sa njim mogući tek nakon susreta Putina i Trampa
BILO kakvi događaji na Aljasci sa učešćem Vladimira Zelenskog mogu se održati tek nakon sastanka ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa, javio je „Si-En-En“, pozivajući se na izvor u Beloj kući.
Televizija podseća da Bela kuća, najavljujući razgovore na Aljasci, nije pomenula Zelenskog.
Istovremeno, američka administracija ne isključuje u potpunosti mogućnost njegovog učešća „na nekim sastancima“.
„Sve što bi moglo da uključi učešće Zelenskog verovatno će se dogoditi nakon sastanka (Trampa i Putina)“, rekao je izvor.
Prema navodima izvora, Tramp ostaje „otvoren za trilateralni samit, (ali) Bela kuća planira bilateralni sastanak“.
Nakon što je američki lider najavio sastanak, Vašington vodi intenzivnu diplomatsku kampanju, pokušavajući da pridobije podršku svojih saveznika, dodao je sagovornik televizije.
Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se 15. avgusta na Aljasci. Kako je objasnio pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov, specijalni predstavnik predsednika SAD Stiv Vitkof je tokom svoje posete Rusiji pomenuo opciju trilateralnog sastanka između Putina, Trampa i Zelenskog u Kremlju, ali je ruska strana to ostavila bez komentara, predlažući da se fokusiraju na pripremu bilateralnog samita. Putin je u četvrtak napomenuo da je njegov sastanak sa Zelenskim moguć, ali da moraju postojati uslovi za takve pregovore, koji su još uvek daleko. Sam Zelenski je, uoči sastanka ruskog i američkog lidera, rekao da neće praviti teritorijalne ustupke, pozivajući se na ukrajinski ustav.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
Preporučujemo
FICO SE OBRATIO PUTINU I TRAMPU PRED ISTORIJSKI SUSRET: Pronađite smisleno rešenje!
09. 08. 2025. u 22:34
PRVA REAKCIJA ZELENSKOG NA SASTANAK PUTINA I TRAMPA: Evo šta kaže o razmeni teritorija
09. 08. 2025. u 09:10
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)