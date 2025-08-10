AMERIČKI MEDIJI: Evropa i Kijev traže od SAD bezbednosne garancije i članstvo u NATO-u

EVROPA i Kijev zahtevaju bezbednosne garancije od Sjedinjenih Američkih Država u okviru budućeg sporazuma o rešavanju sukoba u Ukrajini, a takođe insistiraju da zemlja zadrži opciju članstva u NATO-u, piše „Njujork tajms“, pozivajući se na izvore.

-Evropljani su, kao i obično, podržali stav Ukrajine, insistirajući da... svaki sporazum mora biti praćen bezbednosnim garancijama, uključujući i one od SAD, navodi se u članku.

Kako su naveli izvori lista, evropski saveznici takođe zahtevaju da SAD „ostave otvorena vrata za članstvo Ukrajine u NATO-u, čak i ako to sada nije svrsishodno“.

U tekstu se napominje da su ova pitanja razmatrana na sastanku u subotu između britanskog ministra spoljnih poslova Dejvida Lemija i predstavnika Ukrajine i Evrope, kojem je prisustvovao i potpredsednik SAD Džej Di Vens.

Kako je sam Lemi ranije izjavio, u subotu je o Ukrajini razgovarao sa predstavnicima Kijeva i Evrope, kojima su prisustvovali šef kabineta Zelenskog Andrej Jermak, bivši ukrajinski ministar odbrane, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, kao i Vens i evropski savetnici za nacionalnu bezbednost.

Tokom razgovora, ukrajinski i evropski zvaničnici su rekli Vensu da prvi korak treba da bude trenutni prekid vatre i da Ukrajina „ne bi trebalo da se odrekne teritorije u zamenu za prekid vatre“, rekao je jedan izvor za portal „Aksios“.

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se 15. avgusta na Aljasci. Kako je objasnio pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov, specijalni predstavnik predsednika SAD Stiv Vitkof je tokom svoje posete Rusiji pomenuo opciju trilateralnog sastanka između Putina, Trampa i Zelenskog u Kremlju, ali je ruska strana to ostavila bez komentara, predlažući da se fokusiraju na pripremu bilateralnog samita. Putin je u četvrtak napomenuo da je njegov sastanak sa Zelenskim moguć, ali da moraju postojati uslovi za takve pregovore, koji su još uvek daleko. Sam Zelenski je, uoči sastanka ruskog i američkog lidera, rekao da neće praviti teritorijalne ustupke, pozivajući se na ukrajinski ustav.

