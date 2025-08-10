RUSKI RAKETNI ODGOVOR TRAMPU: Moskva raposređuje naoružanje kao odgovor na poteze Vašingtona

SVE što Moskva čini kad je reč o raspoređivanju naoružanja reakcija je na korake Vašingtona i njegovih saveznika, izjavio je danas zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov.

Foto: Profimedia

On je istakao da se u se američki sistemi sve više počeli da se pojavljuju u regionima gde to ima direktan uticaj na bezbednost Rusije, prenose RIA Novosti.

Uprkos tome, ocenio je da se u odnosima SAD i Rusije pojavljuju prvi znakovi zdravog razuma kojih nije bilo u prethodnim godinama.

Rjabkov je naveo da pored raketa "Orešnik", Moskva poseduje i drugo "najnovije naoružanje", dodajući da i dalje postoji rizik od nuklearnog sukoba.

Dodao je da je potrebna politička volja da se postepeno snizi temperatura pregrejanih međunarodnih odnosa na području evroatlantskog regiona, ocenjujući da već ima isuviše sukoba u raznim delovima sveta.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori