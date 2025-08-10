DRAMA NA NEBU: Britanski borbeni avion F-35 prinudno sleteo u Japanu
BRITANSKI borbeni avion F-35 prinudno je sleteo danas na aerodrom u Kagošimi na jugozapadu Japana usled tehničkog kvara, saopštili su aerodromski zvaničnici.
Incident se dogodio oko 11.30 časova po lokalnom vremenu, a zbog zatvaranja piste tokom trajanja vanrednog sletanja, u trajanju od približno 20 minuta, došlo je do manjih poremećaja u polascima i dolascima komercijalnih letova, prenosi japanska novinska agencija Kjodo, dodajući da nije bilo povređenih.
Britanske oružane snage učestvuju u zajedničkoj vojnoj vežbi sa japanskim Pomorskim snagama samoodbrane i američkim snagama, koja se održava od 4. avgusta i trajaće do narednog utorka.
(Tanjug)
