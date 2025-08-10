FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da je ponovo razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim, kao i sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i britanskim premijerom Kirom Starmerom, u cilju nastavka koordinacije podrške Ukrajini.

-Ostajemo odlučni u podršci Ukrajini, delujući u duhu jedinstva i nadovezujući se na rad koji je obavljen u okviru “koalicije voljnih", naveo je Makron u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je ponovio da se o "budućnosti Ukrajine ne može odlučivati bez samih Ukrajinaca".

-Evropljani će nužno biti deo rešenja, jer je u pitanju i njihova sopstvena bezbednost, ponadao se Makron i dodao da će nastaviti blisku koordinaciju sa Zelenskim i evropskim partnerima.

Zabrinuo se i "Njujork tajms" koji je piše da su evropske zemlje zabrinute da bi Putin i Tramp mogli sami da postignu dogovor o Ukrajini.

Prema izvorima lista, evropske zemlje pokušavaju da obezbede da Zelenski bude prisutan na sastanku Putina i Trampa.

-Evropljani takođe žele da učestvuju u procesu pregovora, ali se to smatra malo verovatnim, navodi se u tekstu "Njujork tajmsa".

Prethodno se oglasio i Zelenski navodeći da je razgovarao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom o "opasnosti koju predstavlja ruski plan, koji bi mogao da sve svede na razgovore o nemogućem".

On je prethodno odbacio Trampovu ideju o "razmeni teritorija", navodeći da je "odgovor na teritorijalno pitanje Ukrajine već u Ustavu".

-Sve odluke koje su protiv nas, sve odluke koje su bez Ukrajine, ujedno su odluke protiv mira, poručio je Zelenski ne gubeći nadu da će neko nešto da ga pita.

Specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev upozorio je ranije danas da bi neke zemlje mogle da pokušaju da poremete sastanak ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trampa.

-Naravno, brojne zemlje zainteresovane za nastavak sukoba uložiće titanske napore (provokacije i dezinformacije) da poremete planirani sastanak između predsednika Putina i predsednika Trampa, napisao je on na Telegram kanalu.

Reagovala je i glavna i odgovorna urednica RT-a i medijske kuće "Rusija sevodnja" Margarita Simonjan navodeći da će Britanci zajedno sa ukrajinskom bezbednosnom službom pokušati da prirede nekakav nered do datuma održavanja susreta.

-Sada posmatrajte kako će Britanci nespretnim rukama SBU pokušavati da naprave nekakvu svinjariju, poput Buče, navela je Simonjan.

Francusko-Britanska podrška Zelenskom

Britanski premijer Kir Starmer i francuski predsednik Emanuel Makron obećali su danas da će raditi na pronalaženju "pravednog i trajnog mira" u Ukrajini, dok se predsednik SAD Donald Tramp priprema za razgovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom o okončanju rata.

-Dvojica lidera su razgovarala o najnovijim dešavanjima u Ukrajini. Oni su ponavili da pružaju nepokolebljivu podršku predsedniku Zelenskom i pronalaženju pravednog i trajnog mira za ukrajinski narod, izjavio je portparol Dauning strita nakon razgovora Starmera i Makrona, prenosi Rojters.

On je rekao da su Starmer i Makron pozdravili napore predsednika Trampa da zaustavi ubijanje u Ukrajini i "okonča ruski agresorski rat".

-Razgovarali su o nastavku bliske saradnje sa predsednicima Trampom i Zelenskim i u narednim danima. Dogovorili su se da ostanu u neposrednom kontaktu, dodao je portparol britanskog premijera.

