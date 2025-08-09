Svet

TURSKA GORI NA REKORDNIH 50,5 °C: Vrućine i požari prete zemlji, jul najtopliji u poslednjih 55 godina

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 08. 2025. u 23:45

JUL 2025. godine je, prema izveštaju turske Direkcije za meteorologiju, zvanično zabeležen kao najtopliji jul u Turskoj u poslednjih 55 godina, saopšteno je danas iz turskog Ministarstva životne sredine, urbanizma i klimatskih promena.

ТУРСКА ГОРИ НА РЕКОРДНИХ 50,5 °Ц: Врућине и пожари прете земљи, јул најтоплији у последњих 55 година

Foto: Tviter printskrin/ Oğuzhan Uğur

Prosečna temperatura u julu ove godine iznosila je 26,9 stepeni Celzijusa, što predstavlja porast od 1,9 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek, navodi se u saopštenju.

U analizi koja je obuhvatila podatke sa 220 mernih stanica, na čak 66 lokacija izmerene su rekordne temperature, prenosi Anadolija.

U saopštenju se posebno ističe da je u mestu Silopi izmereno čak 50,5 stepeni, čime je oboren apsolutni temperaturni rekord za jul mesec u Turskoj.

Među prvih deset najtoplijih tačaka u zemlji, na prvom mestu nalazi se grad Džizre u provinciji Širnak, gde je prosečna temperatura u julu dostigla 49,4 stepena.

Prethodni nacionalni rekord bio je 49,5 stepeni Celzijusa i izmeren je u avgustu 2023. godine u zapadnoj provinciji Eskišehir.

U Turskoj koja je poslednih nedelja pod velikom vrućinom, u julu je bilo nekoliko velikih požara.

Četrnaest ljudi izgubilo je život u borbi protiv požara prošlog meseca na zapadu zemlje.

Zbog dva velika požara stotine ljudi su u petak evakuisane u severozapadnoj pokrajini Čanakale gde je za pomorski saobraćaj bio zatvoren prolaz Dardaneli.

(Blic.rs)

