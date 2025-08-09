POKUŠAVAJU DA PROGURAJU ZELENSKOG DO ALJASKE NJujork tajms analizira: EU zabrinuta da će Tramp i Putin samostalno postići dogovor o Ukrajini
EVROPSKE zemlje su zabrinute zbog mogućnost da bi predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, mogli samostalno da postignu dogovor o Ukrajini, prenosi Njujork tajms pozivajući se na izvore.
Prema navodima lista, evropske države nastoje da obezbede prisustvo ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog na susretu Putina i Trampa, kao i sopstveno učešće u pregovorima, ali se takva mogućnost smatra malo verovatnom.
Sa druge strane, kako piše Volstrit džurnal, evropske zemlje i Ukrajina predstavile su sopstveni predlog koji bi, po njihovom mišljenju, mogao da posluži kao osnova za predstojeće razgovore Putina i Trampa. Prema navodima dvojice evropskih zvaničnika, predlog je formulisan u Velikoj Britaniji.
Evropski plan podrazumeva da pre bilo kakvih drugih koraka mora biti postignut prekid vatre, kao i da eventualna razmena teritorija može biti samo na uzajamnoj osnovi.
List navodi da dokument predviđa da bilo kakve teritorijalne ustupke Kijeva moraju biti zaštićene čvrstim bezbednosnim garancijama, uključujući i mogućnost članstva Ukrajine u NATO-u.
Predlog je, prema navodima Volstrit džurnala, predstavljen potpredsedniku SAD Džej Di Vensu, državnom sekretaru Marku Rubiju, kao i specijalnim izaslanicima predsednika Kitu Kelogu i Stivu Vitkofu.
Podsetimo, Kremlj i Bela kuća ranije su saopštili da će se lideri dve zemlje sastati 15. avgusta na Aljasci, dok je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski uoči tog susreta izjavio da neće pristati na teritorijalne ustupke.
(Sputnjik)
